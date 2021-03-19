19.03.2021
15:38
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Экономика

Алексей Колодезников: Будем реализовывать крупные проекты

Генеральный директор АО «Сахатранснефтегаз» Алексей Колодезников сегодня ознакомился с работой Линейно-производственного управления магистральных газопроводов. 

До этого он знакомился с деятельностью Управления газораспределительных сетей, в составе рабочей группы председателя правительства Тарасенко А.В. съездил в Ленский район, где побывал в  Отраднинском ГКМ, встретился с трудовым коллективом ООО «ГДК Ленск-газ». 

В ЛПУМГ-е генеральный директор осмотрел производственные базы, пообщался с работниками. Также он посетил модернизированное центральное диспетчерское управление. В целом, он остался доволен работой ЦДУ.  «Надо таким же темпом продолжить работу, и в этом году полностью перейти на цифровизацию», — сказал он.  

«Кроме основной задачи обеспечения надежности газоснабжения, мы должны решать крупные проекты. Надо достроить оставшиеся 82 км 3 нитки магистрального газопровода с Кысыл-сыра до Мастаах», — подчеркнул он. Далее он отметил, что данный вопрос рассматривается на уровне правительства РФ, в настоящее время подключилась депутат Госдумы Галина Данчикова. 

Одной из проблемных вопросов было и есть содержание убыточного производства по обеспечению природным газом трех наслегов Вилюйского улуса со Среднетюнгского ГКМ. Сегодня совместно с АЛРОСА  решается вопрос прокладки газопровода до Накына. «Тогда, наконец, мы решим данный вопрос, и это выгодно  обеим сторонам», — резюмировал генеральный директор.  

Следует напомнить, что производственная деятельность АО «Сахатранснефтегаз» для Алексея Колодезникова хорошо известна, так как он на протяжении многих лет был председателем Совета директоров Общества. В связи с этим, не теряя много времени на знакомство, он начал ставить и решать конкретные ключевые задачи.  

На встрече с работниками ЛПУМГ генеральный директор поделился с приятной новостью.  Он поднял статус главного инженера Общества Александра Гоголева до Первого заместителя генерального директора. Газовики данную новость встретили аплодисментами. «Производственная деятельность должна быть приоритетной»,- справедливо заметил Алексей Засимович.

Он призвал работников и в дальнейшем гордо нести флаг крупного промышленного предприятия «Сахатранснефтегаз».  

Фото: Пресс-служба АО «Сахатранснефтегаз».
Источник: Пресс-служба АО «Сахатранснефтегаз».
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