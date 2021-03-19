Алексей Колодезников: Будем реализовывать крупные проекты

Генеральный директор АО «Сахатранснефтегаз» Алексей Колодезников сегодня ознакомился с работой Линейно-производственного управления магистральных газопроводов.

До этого он знакомился с деятельностью Управления газораспределительных сетей, в составе рабочей группы председателя правительства Тарасенко А.В. съездил в Ленский район, где побывал в Отраднинском ГКМ, встретился с трудовым коллективом ООО «ГДК Ленск-газ».

В ЛПУМГ-е генеральный директор осмотрел производственные базы, пообщался с работниками. Также он посетил модернизированное центральное диспетчерское управление. В целом, он остался доволен работой ЦДУ. «Надо таким же темпом продолжить работу, и в этом году полностью перейти на цифровизацию», — сказал он.

«Кроме основной задачи обеспечения надежности газоснабжения, мы должны решать крупные проекты. Надо достроить оставшиеся 82 км 3 нитки магистрального газопровода с Кысыл-сыра до Мастаах», — подчеркнул он. Далее он отметил, что данный вопрос рассматривается на уровне правительства РФ, в настоящее время подключилась депутат Госдумы Галина Данчикова.

Одной из проблемных вопросов было и есть содержание убыточного производства по обеспечению природным газом трех наслегов Вилюйского улуса со Среднетюнгского ГКМ. Сегодня совместно с АЛРОСА решается вопрос прокладки газопровода до Накына. «Тогда, наконец, мы решим данный вопрос, и это выгодно обеим сторонам», — резюмировал генеральный директор.

Следует напомнить, что производственная деятельность АО «Сахатранснефтегаз» для Алексея Колодезникова хорошо известна, так как он на протяжении многих лет был председателем Совета директоров Общества. В связи с этим, не теряя много времени на знакомство, он начал ставить и решать конкретные ключевые задачи.

На встрече с работниками ЛПУМГ генеральный директор поделился с приятной новостью. Он поднял статус главного инженера Общества Александра Гоголева до Первого заместителя генерального директора. Газовики данную новость встретили аплодисментами. «Производственная деятельность должна быть приоритетной»,- справедливо заметил Алексей Засимович.

Он призвал работников и в дальнейшем гордо нести флаг крупного промышленного предприятия «Сахатранснефтегаз».