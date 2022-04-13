Алексей Колодезников анонсировал подключение к газу участков многодетных семей в Хатассах

В пригородном селе Хатассы города Якутска начнется газификация земельных участков, выделенных многодетным семьям. Об это заявил генеральный директор АО «Сахатранснефтегаз» Алексей Колодезников.

Такое решение принято 12 апреля по итогам выезда руководителя предприятия «Сахатранснефтегаз» и главы города Якутска Евгения Григорьева в Хатассы.

В ходе совместного выезда стороны осмотрели участки, обсудили технические возможности подачи газа через существующие газовые сети в уже построенные дома и подведение газопроводов-вводов к земельным участкам.

Как сообщил Алексей Колодезников, на данный момент здесь построено порядка 50 домов в трёх кварталах с литерами М14, М15, М16. Всего предполагается газификация 946 земельных участков, в том числе и по программе социальной газификации.

— Обсудили технические моменты и договорились, что с 13 апреля сотрудники «Сахатранснефтегаз» совместно с мэрией приступят к работам по сбору заявок и подаче газа в кварталы М14, М15, М16. Жителям этих кварталов необходимо обращаться в Службу единого окна на Петра Алексеева 64 или записаться на приём к специалистам через сайт компании AOSTNG.RU. В двух кварталах М17 и М1-6 подача газа будет производиться после устранения замечаний подрядной организацией, — отметил руководитель предприятия.

В свою очередь глава города Якутска Евгений Григорьев сообщил, что на сегодня порядка 50 собственников домов подали заявление на подключение газоснабжения и часть из них подпадает в программу социальной газификации.