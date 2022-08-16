Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Алексей Ересько положительно оценил темпы жилищного строительства в Якутии. В ходе работы в Якутске заместитель министра осмотрел 17 квартал, ознакомился с перспективными проектами комплексного развития территорий в столице республики, а также — ходом строительства в микрорайоне «Звездный».

По словам замминистра, Якутия реализует интересные проекты. Особое внимание уделяется не только качеству строительства, но и коммунальной инфраструктуре, что особенно важно для экстремального климата республики.

«В микрорайоне «Звездный» будет построено достаточно большое количество квадратных метров и по программе переселения из аварийного жилья и другим социальным программам. Республиканское ипотечное агентство реализует хороший девелоперский проект, который будет построен сразу по новым стандартами комфортной городской среды. Уверен, что и другие застройки будут идти на таком же хорошем уровне. У нас активно развиваются проекты комплексного развития территорий. В этом году принят КРТ 31 квартала. До конца года примем еще шесть кварталов», — сказал первый вице-премьер Правительства республики Кирилл Бычков.

В микрорайоне «Звездный» сегодня продолжается строительство семи многоквартирных домов, которые будут введены до конца этого года. Всего до 2027 года будет построено 30 многоквартирных и 36 сблокированных домов, а также два дошкольных образовательных учреждения, две школы на 1980 учеников, поликлиника на 600 посещений в смену, крытый каток с многофункциональным спортивным залом, магазины, супермаркеты, офисы сферы услуг, пожарная часть.

Проекты КРТ микрорайонов «Спортивный» (кварталы 2, 4, 17) и «Oзеро» (кварталы 86, 93, 94), главным образом, направлены на расселение аварийного жилья, большая часть которого признана таковой после 1 января 2017 года. Объем расселяемого аварийного жилья в микрорайоне «Спортивный» составляет более 90,9 тысяч кв метров. В планах построить более восьми тысяч новых квартир, школу на 1100 мест, детский сад и спортивный центр.

В микрорайоне «Oзеро», распложенном у озера «Сайсаары» предстоит расселить 51,5 тысяч кв метров аварийного жилья. Проектом предусмотрена школа на 990 мест и два детских сада по 315 мест. В квартале №31, расположенном в границах улиц Кальвица, Бестужева-Марлинского, Богдана Чижика, количество расселяемого жилья более 2 тысяч квадратных метров, более тысячи семей обретут новые квартиры, здесь также построят детский сад на 240 мест.

«Сегодня темпы строительства в Якутии находятся на подъеме. В 2021 году мы перевыполнили план, вместо 570 тысяч кв метров жилья, ввели 578 тысяч кв метров жилья. В планах на этот год построить 551 тысячу кв метров. На сегодняшний момент почти половина плана выполнена. На аналогичный период прошлого года удалось достичь только 30%. В этом году мы решили постараться сделать равномерный ввод и многоквартирных домов, и индивидуального жилищного строительства», — подчеркнул Кирилл Бычков.