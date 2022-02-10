АЛЕКСЕЙ ДЬЯЧКОВСКИЙ — О СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ АЛРОСА

Каковы ключевые итоги и планы АЛРОСА на сегодняшний день? Как в российской алмазодобывающей компании, занимающей лидирующие позиции в мире по объёму добычи алмазов, реализуется социальная политика? Какие изменения ждут «Сердце компании» – город Мирный?

На эти и другие вопросы ответил заместитель генерального директора АК АЛРОСА Алексей Дьячковский.

— Алексей Прокопьевич, какие основные результаты и достижения в группе АЛРОСА за 2021 год отметите?

-2021 год стал для нас, как и для других компаний страны и мира, фактически годом реального выхода из «ковидного состояния». Сегодня можем со всей уверенностью сказать, что компания прошла этот этап достойно.

Показатель добычи алмазов за 2021 год составил 32,4 миллиона карат. Продажи алмазов за год возросли в 1,4 раза — до 45,5 миллиона карат. В четвертом квартале 2021 года добыча алмазов увеличилась, по сравнению с предыдущим кварталом, на 4% — до 9,1 миллиона карат.

Это, наверное, один из ключевых итогов 2021 года, что мы вышли из него сильнее, чем заходили. Состоялась консолидация в целом всей группы, люди сплотились, объединились. В результате по итогам года мы получили хорошие производственные и финансовые показатели.

Поэтому вполне понятно, что Якутия как один из крупнейших акционеров компании получила рекордные дивиденды в консолидированный бюджет республики – почти 50 миллиардов рублей. Из них в бюджеты восьми районов республики, являющихся акционерами компании, поступило около 11 миллиардов рублей, что также является максимальным показателем за всю историю компании и в два раза превышает объёмы дивидендных выплат 2020 года.

Налоговые и неналоговые платежи АЛРОСА в бюджет Якутии по итогам 2021 года ожидаются в объеме порядка 90 миллиардов рублей.

— Какие изменения, новости есть по социальной политике Компании?

— Да, второе, что хотелось бы отметить: в 2021 году начался новый этап в проведении социальной политики группы АЛРОСА. Здесь необходимо подчеркнуть, что по всей стране в целом и в Якутии в частности нет таких компаний, которые финансируют, фактически содержат социальные объекты – спортивные комплексы, учреждения культуры.

Очень мощная социальная поддержка оказывается населению со стороны Компании. Большая часть детей Мирнинского района ходит на кружки и секции Культурно-спортивного комплекса АЛРОСА. С прошлого года, по решению генерального директора Компании, размер платежей для них стал символическим – 100 рублей в месяц. Например, до этого посещение секции хоккея стоило около 1200 рублей в месяц.

Ключевой смысл подобных решений – дети должны иметь максимальную возможность заниматься в кружках и секциях любимым видом деятельности, вне зависимости от уровня доходов семьи. И, если изучать практику других предприятий, то среди них АЛРОСА очень хорошо выделяется в этом плане. В Якутии таких компаний точно нет, да и в России их не очень много.

Под руководством генерального директора-председателя правления АЛРОСА Сергея Иванова были выработаны основные принципы новой социальной политики Компании. Первое. Компания активно участвует в разработке и финансировании программ развития образования, здравоохранения, культуры и спорта в районе. Выделяет средства не только на строительство, приобретение оборудования, но и финансирует дополнительные льготы работникам образования и здравоохранения, обеспечение бесплатным горячим питанием всех школьников района с 5-го по 11-й классы. Второе. C 2021 года АЛРОСА стала предусматривать отдельные специальные средства для поддержки поселений района, в которых мы непосредственно работаем. У муниципальных образований появилась дополнительная возможность решать множество важных проблем.

Третье. По поручению генерального директора начали системно работать по благоустройству города Мирного. До этого и сейчас направляем большие средства на переселение из ветхого жилья, асфальтирование, покраску фасадов, обустройство городского парка и т.д. Все эти проекты реализуются отдельно друг от друга. Компания сегодня настаивает именно на системном подходе.

— Можно подробнее об этом? Какие конкретно изменения ждут районный центр?

— Работа будет вестись согласно разрабатываемой по заказу общественного движения «Народный актив» и АЛРОСА архитектурно-художественной концепции развития Мирного. Мастер-план города должен определить основные векторы развития районного центра в ближайшей перспективе. Это фактически план реновации райцентра, отвечающий на вопрос, как сделать его современным городом на Дальнем Востоке, в котором люди здесь и сейчас начнут получать качественные муниципальные услуги.

С этим проектом, при поддержке Главы Якутии Айсена Николаева, планируем принять участие в Восточном экономическом форуме-2022. Таким образом, одна из целевых задач АЛРОСА, совместно с районной администрацией и правительством республики, — комплексное развитие города Мирного, включая переформатирование транспортной и коммунальной инфраструктур, создание современных парковых и других зеленых зон отдыха, строительство спортивных и детских площадок и многое другое. Крайне важно для Мирного и появление в периметре отдыха горожан водных пространств, набережных зон, и эта задача должна быть решена в среднесрочной перспективе.

— Как обстоят дела в районе с транспортной доступностью?

— Это еще один ключевой момент в социальной политике компании. Потому что Мирный – очень мобильный город, его жители часто выезжают за пределы района и республики. Эта культура, при которой люди часто выезжают в отпуск, выработана с советских времен.

Сегодня в Мирном строится новый аэропорт, который будет введен не позднее начала 2024 года. Комплекс включит в себя новые аэровокзал и взлетно-посадочную полосу. На строительство этого объекта АЛРОСА выделяет почти 11 миллиардов рублей.

И второе: с 2021 года на вылеты в Москву из аэропортов Мирного и Полярный (Удачный) поступает субсидия из федерального бюджета. Кроме того, с 2022 года все работники дочерних обществ Компании, все работники больниц и учреждений муниципального образования получили дополнительный льготный проезд один раз в два года, возмещаемый АК АЛРОСА.

— Как при этом идет привлечение местных кадров в промышленность, Алексей Прокопьевич?

— Исторически сложилось, что мы как стационарная компания опираемся на местные кадры. И, если каких-то узких специалистов не находим в самой республике, то обращаемся в другие регионы.

Сегодня более 90% кадрового состава компании и ее структурных подразделений в республике — местные кадры, имеющую прописку в Республике Саха (Якутия). Расширение основного и сопутствующего производств, новые проекты позволили АЛРОСА создать в 2021 году свыше 1800 рабочих мест. Почти все – в Якутии. Еще столько же планируется создать в этом году. При этом больше всего работников мы привлекаем как на постоянную, так и на вахтовую работу на Накынском месторождении — из районов «алмазной провинции».

Здесь подчеркну, что сегодня группа «АЛРОСА» находится в стадии развития и открытия новых производств. Есть положительные сдвиги в планах по восстановлению рудника «Мир» и строительства подземного рудника «Юбилейный» в Айхале. Очень надеюсь, что официальные решения по этим вопросам будут приняты, и Мирнинский район вступит в новый этап своего развития. Соответственно, это повлечет за собой расширение кадрового потенциала компании.

— Каково в целом взаимодействие АЛРОСА с регионом?

— В 2021 году все районы «алмазной провинции» получили по 1 миллиарду 349 миллионов рублей дивидендов за второе полугодие 2020 и первое полугодие 2021 годов. За второе полугодие 2021 года дивиденды они получат в текущем году. Кроме того, Нюрбинский улус и Оленекский район дополнительно получают значительные средства по отдельному договору с Компанией — как территории, на которых добываются алмазы.

Отмечу, что фактически треть валового регионального продукта (ВРП) республики также формируется в Мирнинском районе, более половины собственных доходов бюджета Якутии поступают из Мирнинского района. Вклад Компании с социально-экономическое развитие республики, в том числе в развитие Мирнинского района, огромен. Важно, что Глава Якутии подтвердил, что республика тоже будет вкладывать силы и средства в развитие Мирнинского района.

В своем ежегодном Послании Государственному Собранию (Ил Тумэн) Глава Якутии Айсен Сергеевич Николаев отметил огромную роль АЛРОСА в формировании доходной части республиканского бюджета. Деятельность Компании имеет принципиальное значение для устойчивого социально-экономического развития региона. Налоговые платежи Компании являются существенным источником для пополнения бюджета республики.

Также он отметил участие компании в восстановлении пострадавшего от огненной стихии села Бясь-Кюель Горного улуса. Напомню, Компания выделила 200 миллионов рублей на строительство новых домов для погорельцев.

И мы понимаем, что Глава Якутии призвал все промышленные, добывающие предприятия, работающие на территории республики, активнее вкладываться в развитие муниципальных образований региона. Мы сверили свои планы с теми целями и задачами, которые поставлены руководством республики, и поняли, что идем по правильному пути.

Ил Дархан объявил юбилейный для республики 2022 год Годом матери. И, в рамках реализации Послания Главы Якутии и мероприятий Года матери, АЛРОСА усиливает социальную политику в Мирнинском районе и во всех улусах «алмазной провинции». АЛРОСА продолжит реализацию социально ответственной политики, направленной, в том числе, на поддержку местного населения, будет содействовать повышению уровня занятости и благосостояния жителей республики.

Поэтому сегодня нам, совместно с руководством республики и администрациями районов, предстоит на практике реализовать все намеченные планы. Работы предстоит очень много.