Алексей Дьячковский: АЛРОСА заинтересована в местных кадрах и рабочих профессиях

О предпосылках нехватки трудовых ресурсов на местах и способах решения этой проблемы рассказал заместитель генерального директора АЛРОСА Алексей Дьячковский в рамках Северного форума на площадке VII Всероссийской научно-прикладной конференции «Устойчивый Север: общество, экономика, экология, политика».

По данным Росстата, за период с января по август этого года по общему количеству безработных, зарегистрированных по отношению к заявленной потребности предприятий в работниках получается, что если в Нерюнгринском районе будут трудоустроены все безработные, то закроется лишь 9% общей потребности Нерюнгринского района в рабочей силе. В Алданском районе этот показатель составляет 10%, в Мирнинском районе – 17%, в Ленском районе – 21%, в г. Якутске – 27%. Но в сельских же районах ситуация в корне отличается и этот показатель превышает 100%, в Нюрбинском – 205%, Таттинском – 320%, Намском – 388%.

Якутск затягивает молодежь

«Сегодня в сельской местности фиксируется большой объем нетрудоустроенных жителей, а на рынке труда – низкая заработная плата. Это говорит о том, что есть «окно возможностей», есть свободная рабочая сила, которая могла бы трудоустроиться на промышленных предприятиях, где фиксируется потребность в рабочей силе и высокая заработная плата. Но на текущий момент мы не видим этих перетоков. Наиболее активные сельские жители либо нашли себя на месте, либо уже переехали.

Миграция идет, особенно среди молодежи, как правило, в Якутск. В части распределения трудовых ресурсов Якутск «перехватывает» людей на потенциальном пути в промышленные районы. А механизмы естественной миграции из сельской местности в промышленные районы исчерпали себя либо попросту не созданы», – отметил Алексей Дьячковский.

Если рассмотреть ситуацию на примере Мирнинского района, то фактически за последние два года произошло резкое сокращение числа безработных. Здесь АЛРОСА является той структурой, которая привлекает кадры других работодателей района. И ситуация местами бывает парадоксальной. Например, для того, чтобы сохранить работников в пожарных подразделениях Удачного и Айхала, и чтобы они не перешли работать в алмазную компанию, она вынуждена доплачивать каждому подразделению по 8 млн рублей, чтобы те имели возможность повысить заработную плату сотрудникам. Компания делает все возможное, чтобы люди оставались работать в столь важных сферах занятости и профессиях.

Не хватает специалистов со среднеспециальным образованием

«На текущую ситуацию также влияет образовательная структура рабочих кадров. Мы понимаем, что сегодня многие наши специалисты уже достигли предпенсионного и пенсионного возраста. Многие получили профильное образование еще при Советском Союзе. С того времени доля людей с высшим образованием в республике значительно увеличилась. И сегодня в Якутии тенденция на получение высшего образования по-прежнему характера для значительной части молодежи.

В республике лишь 26% выпускников после девятого класса поступают на учебу в учреждения среднего специального профессионального образования, в то время как в среднем по России этот показатель составляет более 50%, а в ряде регионов – еще выше. На рынке труда Якутии сформировался значительный дефицит людей с рабочими профессиями, высока доля лиц с высшим образованием, занятых или нацеленных на занятость в сфере услуг.

Сложилась еще одна парадоксальная ситуация, когда в промышленности резко увеличился дефицит профессиональных рабочих рук, а в системе среднего специального образования – студентов. Например, в Мирном, как и в других индустриальных городах, мы не можем набрать молодежь, которая бы поступила на специальности, связанные с горным делом, добычей. Их просто нет. В сельской местности наоборот: там есть молодежь, но нет условий, нет учебной базы для обучения тем специальностям, которые так нужны в промышленности», – сказал Алексей Дьячковский.

Приоритет – местные жители

В Якутии промышленные предприятия, как правило, работают в двух режимах. Первый – это вахтовый метод. Например, в АЛРОСА – это вахтовые поселки Верхне-Мунского и Накынского месторождений. Второй – когда набираются постоянные работники. И в том, и в другом случаях предпочтительнее набирать людей из местного населения. Но в наших условиях такая предпочтительность выступает основой для рисков непроизводственного характера. Ведь с точки зрения решения производственных задач, местный ты или не местный – по сути это не влияет на объемы добычи в тоннах и каратах. Но, с точки зрения социально-экономического развития региона, это весьма ощутимо. А для такой социально-ориентированной компании, как АЛРОСА, это действительно важно. Стараясь поддержать свой основной регион присутствия, руководство компании стремится работать преимущественно с местными кадрами, испытывая при этом проблемы, связанные с их нехваткой. И с каждым годом становится сложнее обеспечить рост производства за счет местных кадров.

«По нашим данным, причинами низких показателей трудоустройства сельских жителей в промышленные предприятия республики являются низкая трудовая мобильность, нацеленность молодежи на г. Якутск, наличие резервов рынка труда в Якутске, отсутствие профессионального образования или низкая квалификация рабочей силы из-за территориальной «разорванности» профессионального образования. При этом, те, кто приезжает и поступает в Мирнинский региональный технический колледж (МРТК) или устраиваются на работу вахтовым методом из сельской местности, имеют хорошие трудовые показатели. Они не только работают, но и нацелены закрепляться, получать карьерный рост и т.д.», – отметил Дьячковский.

Больше доступного образования, больше условий

Выходу из сложившейся ситуации, как рассчитывают в компании, будет способствовать Указ Главы Республики Саха (Якутия) «О развитии Мирнинского района до 2030 года».

Первым пунктом Указа значится формирование системы сетевого профессионального образования, не ограниченного границами одного района. В случае с Мирнинским районом такая система должна помочь найти баланс между имеющимися кадровыми ресурсами в сельской местности и образовательными возможностями МРТК. Как результат, будет получится в комфортном режиме «направлять» молодых людей в промышленную сферу, появится реальный регулятор рынка труда. В среднесрочной перспективе реализация этих мер позволит дать дополнительные рабочие ресурсы для решения производственных задач АЛРОСА.

Вторым пунктом является развитие социальной инфраструктуры и повышение качества жизни на территории района: укрепление здравоохранения, образования, спорта и культуры, улучшение городской среды и системы обеспечения жильем, развитие индустрии гостеприимства и туризма, формирование экономики, связанной с молодежной средой.

«Итогом принимаемых мер станет, во-первых, стабильная работа промышленных предприятий, а это – увеличение налоговых поступлений и дальнейшее развитие республики. Во-вторых, трудоустройство жителей республики в промышленные предприятия позволит повысить реальные доходы и платежеспособность населения. В-третьих, снижение урбанизационной нагрузки на Якутск путем создания других центров притяжения. А созданные регуляторы рынка позволили бы обеспечить естественный переток избыточных трудовых ресурсов с одной территории на другую, где имеется такая потребность», – подчеркнул в завершении выступления Алексей Дьячковский.