Алексей Чертков сообщил, что покидает Якутию
Об этом лидер Союза славянских общин Якутии и генеральный директор «Сахамедиа» сообщил в своем фейсбуке.
— Завершается моя вторая большая командировка на родину, в Якутию. Первая была в 2000-2004 гг. и выпала на время выборов второго президента республики и последующих интересных событий, повлекших за собой самые разноречивые последствия. Теперь есть с чем сравнивать. Набрал огромный материал для анализа. Мои выводы стали более объективными. Возможно пообщаюсь с журналистами и блогерами, давно интересующимися политически-медийным закулисьем. Возможно это будет открытая лекция «Менеджмент СМИ в условиях ограниченных ресурсов. Власть и время».
А пока желаю дорогим землякам скорее избавиться от лесных пожаров, научиться отделять зерна от плевел, быть добрее и счастливее.
В заключение — стихотворение Даниила Хармса «Театр». Стишок на первый взгляд незатейливый, но многозначительный.
«Музыканты забренчали,
Люди в зале замолчали.
Посмотри на Арлекина-
Кольку!
Вот он с Ниной-Коломбиной
Пляшет польку.
«Динь-динь-дили-дон»,
Вот кот Спиридон.
Что за шум вдалеке?
Глянь-ка:
На Коньке Горбунке
Едет Ванька!
Распроклятого буржуя
В три минуты уложу я.
Девчонка комсомолка
Не боится волка.
Из ковра и двух зонтов
Для спектакля змей готов.
У Петрушки
Палка,
Мне Марфушку
Жалко.
Спящая красавица
Спит не просыпается.
Вот пред вами вся орава.
Браво! браво! браво! браво!»
К фото.
Счастья вам, дорогие мои! Люди и вправду дороже алмазов, а хорошие люди тем более. Они не растают, как этот град летом. Потому что они люди и оставляют свои следы на земле. Оценивать их по деяниям — потомкам, быть проводниками в этом по-крупному — поэтам и писателям. Живите и творите!
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