Алексей Чертков сообщил, что покидает Якутию

Об этом лидер Союза славянских общин Якутии и генеральный директор «Сахамедиа» сообщил в своем фейсбуке.

— Завершается моя вторая большая командировка на родину, в Якутию. Первая была в 2000-2004 гг. и выпала на время выборов второго президента республики и последующих интересных событий, повлекших за собой самые разноречивые последствия. Теперь есть с чем сравнивать. Набрал огромный материал для анализа. Мои выводы стали более объективными. Возможно пообщаюсь с журналистами и блогерами, давно интересующимися политически-медийным закулисьем. Возможно это будет открытая лекция «Менеджмент СМИ в условиях ограниченных ресурсов. Власть и время».

А пока желаю дорогим землякам скорее избавиться от лесных пожаров, научиться отделять зерна от плевел, быть добрее и счастливее.

В заключение — стихотворение Даниила Хармса «Театр». Стишок на первый взгляд незатейливый, но многозначительный.

«Музыканты забренчали,

Люди в зале замолчали.

Посмотри на Арлекина-

Кольку!

Вот он с Ниной-Коломбиной

Пляшет польку.

«Динь-динь-дили-дон»,

Вот кот Спиридон.

Что за шум вдалеке?

Глянь-ка:

На Коньке Горбунке

Едет Ванька!

Распроклятого буржуя

В три минуты уложу я.

Девчонка комсомолка

Не боится волка.

Из ковра и двух зонтов

Для спектакля змей готов.

У Петрушки

Палка,

Мне Марфушку

Жалко.

Спящая красавица

Спит не просыпается.

Вот пред вами вся орава.

Браво! браво! браво! браво!»

К фото.

Счастья вам, дорогие мои! Люди и вправду дороже алмазов, а хорошие люди тем более. Они не растают, как этот град летом. Потому что они люди и оставляют свои следы на земле. Оценивать их по деяниям — потомкам, быть проводниками в этом по-крупному — поэтам и писателям. Живите и творите!