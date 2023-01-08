Алексей Басылаев: «Коррупция как религия»

Блогер Алексей Басылаев написал пост-размышление о коррупции на своей страничке vk:

И левые (коммунисты) и правые (либералы) в России свято верят в коррупцию. Это настолько иррационально, что напоминает религию.

Они уверенны, что если ликвидировать коррупцию, то в тот же миг все преобразится до неузнаваемости и абсолютно все проблемы будут решены и все сразу станут богаты и счастливы.

Они искренне верят в то что в России все цены завышены и что только заговор монополистов и тотальная коррупция является причиной того что услуги ЖКХ у нас до сих пор не стали бесплатными.

Многие считают что надо свергнуть власть устроить беспорядки и погромы лишь бы ликвидировать коррупцию.

Сейчас объясню в чем я вижу ошибку.

Цены

Что такое цены? Цены это зарплаты. Поезжайте в любую бедную страну и там какой нибудь уличный парикмахер готов стричь вас чуть ли не за плошку риса лишь бы не умереть с голоду. В бедных странах все дешево, потому что там дешевый труд.

И когда очередной пламенный коммунист с пеной у рта требует снизить цены на ЖКХ, то кто страдает от этого? Простые электрики которые зимой провода крутят залезая на столбы. Тарифы на электричество ведь состоят из их зарплат.

В целом Россия одна из самых комфортных для жизни стран по соотношению уровеня зарплат к уровню цен.

В России качественные и дешевые продукты питания, дешевые коммунальные услуги, дешевый и быстрый интернет, хорошие бесплатные дороги, качественная и бесплатная медицина и образование. У нас есть широкая сеть качественного общественного транспорта, чего нет в США и тд. тп.

Но мы как религиозные фанатики продолжаем верить в то, что если не будет коррупции, то проезд в автобусе будет стоить в два раза дешевле. При этом спроси кого угодно, хочет ли он за маленькую зарплату поработать водителем или там электриком, то желающих не будет.

Когда наступит безкоррупционное светлое будущее, наверное женщина торгующая зимой в Якутске рыбой для строганины в -50С, теперь согласится стоять на морозе бесплатно?

Прибыль

Неважно кому ты продаешь свои товары или услуги, государству или прохожим на улице, в любом случае в цену должна быть заложена прибыль. Но общество в России до сих пор мыслит совковыми установками про злых спекулянтов и «нетрудовые доходы». Поймите, что если не будет прибыли, то смысла что-то делать не будет. Не будет вкусной еды, красивой одежды и приятного обслуживания. Вспомнили СССР?

При этом не путайте прибыль и наценку. Если коммерсант купил рыбу за 600р. и продал за 1200р., это не значит что его прибыль была огромна, ему нужно окупить расходы, заплатить кредиты, зарплату, аренду, вложить деньги в закупку новых партий товара, расширение торговли и т.д.

Когда государство объявляет тендер, то в любом случае кто-то из предпринимателей получит с него прибыль. И эти деньги честно заработанные, а не украденные. То есть любой министр каждый день создает миллиарды рублей прибыли коммерческим фирмам каждый день, хочет он этого или нет, знает он владельцев или не знает.

Нравится это вам или нет, но так устроен мир и иначе не бывает. Тем более, что у нас уже 35 лет как капитализм, но даже в СССР была внешняя торговля, экспорт и советские министры создавали прибыль для частных иностранных компаний.

Все время все говорят про каких-то злых олигархов которые что-то там украли. Но если ты продаешь уголь эшелонами, то почему ты не имеешь право получить столь же гигантскую прибыль?

Полиграфы Полиграфычи Шариковы решили все «отнять и поделить» и после революции 1917 года купцов богатых всех ликвидировали. А потом сильно удивились, что в стране разруха и голодомор наступил. Потому что эшелоны с зерном едут по причине того, что в каждом килограмме пшеницы лежит чья-то прибыль! Не будет прибыли — все встанет. Захотите строганины, а рыбы нет, вы же женщине-торговцу запретили прибыль иметь?

Коррупция

В японском и французском языках есть специальные слова обозначающие устройство бывшего гос.чиновника на огромную зарплату в коммерческую фирму — «пантуфляж» («надевание домашних туфель»), и «амакудари» («спускание с небес»).

Если японский министр помогал корпорации Ниссан иметь миллиардные прибыли, а затем после отставки ушел туда работать на огромную зарплату, то в этом нет преступления, потому что корпорация Ниссан извлекала прибыль на пользу японскому народу. На эту прибыль расширялось производство и захватывался мировой рынок.

Да даже если бы и был ущерб, то доказать вину чиновника при «пантуфляже» невозможно. И кроме банального прямого подкупа, взятки существует масса всевозможных способов воздействия, лоббирования которыми во всем мире пользуются коммерческие компании чтобы добиться определенных решений от государства. Например организация шквала писем от якобы возмущенных граждан или поднятие шумихи в СМИ по определенной теме.

Или вот очень популярный в Якутии метод лоббирования, когда определенная группа начинает атаковать какого-нибудь министра, чтобы посадить на его место своего человека, чтобы он давал прибыль не тем, а этим. Вот эти все публикации в анонимных телегах это тоже форма коррупции, лоббирования, и когда вы пишите свои гневные комменты, вы участвуете в коррупции сами того не понимая.

В США лоббизм легализован потому что запретить его невозможно, а раз так, то надо его хотя бы контролировать. Лоббизм есть и в Иране и в Северной Корее и выражается в основном усилении или ослаблении определенных групп влияния в правительстве.

В любом случае, хотим мы этого или нет, но прибыль и лоббирование были, есть и будут в любом государстве и при любом строе. Так почему вы думаете что эта ваша победа над коррупцией что-то изменит? Почему вы верите в нее как в религию?

Если вы поубиваете нынешних олигархов, уничтожите цепочки поставок которые они строили десятилетиями, то новые олигархи которые придут на их место, просто добавят расходы на новое строительство в тариф. Вот и все чего вы добьетесь.

Вывод

Я не говорю что коррупция это хорошо и что с ней не надо бороться, я лишь пытаюсь объяснить, что не стоит предавать ей такое большое значение во-первых, и понять что в определенных пределах коррупция или лоббирование все равно будут существовать во все времена и не стоит возлагать огромные надежды и тратить столько сил на борьбу с тем, что невозможно победить.

Так же я призываю перестать жить «синдромом отложенной жизни» и сосредоточиться на тех вещах, которые мы можем изменить сегодня, сейчас, а не бесконечно ждать воображаемого «светлого будущего».

Сегодня мы можем каждый на своем месте повышать свою личную производительность труда, свою личную продуктивность и как следствие свой уровень дохода. И это лучшее, что мы можем сделать для себя, своей семьи и для своей республики.