Алексей Басылаев: как я уже 26 лет женат на частном практикующем психологе

Мы женились в 1996, когда она еще училась на психолога в Герцена. А я учился в Кульке и мы все время ходили через Троицкий мост с Дворцовой набережной на Горьковскую и обратно. Там же в Питере родился наш старший сын.

У нее 15 лет частной практики, и мы с ней постоянно говорим о современных методиках и психологических механизмах. Например человек ненавидит свою работу и в последний день отпуска ломает ногу. И когда такое в ее практике происходит уже десятый раз, понимаешь как это работает.

Обучение психологическим методикам, особенно если учиться у самих авторов — это очень дорого, плюс перелеты и проживание. И первые лет пять это все оплачивал я. И сидел в это время с маленькими детьми. А в Казань к живому тогда еще Берту Хелленгеру мы ездили вместе.

Я помню как она вела свои первые консультации в 2004-м году и клиенты платили ВАРЕНЬЕМ 🙂 И мы были так счастливы, что хоть кто-то понимает что такое психолог. Но я с самого начала не сомневался, что в будущем все это даст результаты.

Мы видим как развиваются гаджеты, растет скорость 3G, 4G, 5G, нейросети и все такое… Но не все знают что мировая психологическая наука точно так же развивается и со времен Фрейда возникло множество революционных психотехнологий, которые РАБОТАЮТ.

Оба моих родителя родились в 1943 году, во время войны, обе моих бабушки умерли в молодости оставив их сиротами. До моего рождения у родителей утонула дочь, а потом родился я. Сейчас я понимаю, что родовых проблем во мне изначально было достаточно много.

Вспоминая себя в 90-х, я понимаю насколько сильно я изменился благодаря ей. Самое главное что я научился спокойно относиться к своим недостаткам, даже больше — я рад когда вижу свою проблему и работаю над ее решением. Ведь тот, кто считает себя идеальным, не улучшается, а живет в вымышленном мире.

Ну например я осознал что у меня недостаток мышечной массы. С точки зрения мужской гордости это же очень болезненно, хочется убедить себя что все хорошо. Но я признал и начал работать над этим и сразу почувствовал огромный прилив энергии и рост своей производительности.

В 2010 году я бросил курить, но в 2018 закурил опять и никак не мог остановиться. Обратился к жене, прошел два сеанса гипноза и через пару месяцев бросил. Почувствовал себя роботом которого починили. Но не всегда изменения происходят так быстро и легко.

В 2017 году в кафе на Филиппинах она сделала мне расстановку. Мой запрос был очень простой — Как увеличить продажи и прибыль?

Но в результате сеанса столько говна из меня вышло, что я аж закурил в 2018 году от стресса.

Я осознал что живу по принципу: КАЗАТЬСЯ, А НЕ БЫТЬ

Мое отношение к себе до 2017 года:

«я ничтожество, но я должен всем внушить что это не так»

Сейчас я понимаю насколько это было глупо, что можно же действительно кайфовать от жизни, а не изображать что ты кайфуешь, не имитировать жизнь, а проживать ее по-настоящему.

Помню времена, когда у меня была зарплата 30 тысяч и я абсолютно не понимал что я должен сделать, чтобы зарабатывать скажем 100 тысяч. Для меня это было за гранью моего осознания. Если бы не сеансы у психолога, возможно я до сих пор был бы на том уровне мышления.

Чем глубже изменения, тем болезненней все проходит, то тем сильнее эффект. Это как сравнить новую стрижку и три года работы с фитнес-тренером. В обоих случаях вы изменитесь внешне. И можно так всю жизнь ходить, скрывая свои психологические проблемы под слоем внешней штукатурки.

К психологу, как и к стоматологу, надо идти как можно раньше, потому что к 40 годам у вас там такие наслоения из страхов и ложных убеждений накопятся, что их очень трудно будет расчищать.

Если вы руководитель или предприниматель и чувствуете что уперлись в «стеклянный потолок» обязательно идите к психологу. Трудовыми подвигами вы его не пробьете, так же как таксист не сможет заработать миллион, хоть будет круглосуточно гонять.

Я бы никогда в жизни не пошел к непроверенному психологу. Потому что это опасней для жизни, чем ложиться под нож к плохому хирургу. После психолога ваша жизнь может так изменить траекторию, что вы не узнаете себя.

Обычно новые методики Надя проверяет на мне, потом на людях. Так что меня можно назвать подопытным кроликом. Но лучше всего, когда психолог хорошо изучил метод и многократно его применял на клиентах. Поэтому я обычно прошу повторить на мне ту же методику через год-два.

Но все же не стоит сравнивать психолога с автомехаником. Просто механистически идти по алгоритму методики не получится. Личная энергия и опыт психолога решают. И очень мало психологов которые могут подобрать методику под вас. Обычно психологи всю жизнь в одной-двух методиках работают.

Я подозреваю что кто-то из знакомых ходит к моей жене, но за 20 лет я от нее ни одного имени не слышал. Да я и не спрашивал, потому что мне это неинтересно. Но нам интересно обсуждать как методики работают в тех или иных случаях.

Особенно удивительными бывают истории связанные с психосоматикой. Частый случай — человек тяжело заболел потому что работал на ненавистной работе. Так же есть масса случаев когда люди вылечились от онкологии после осознания смысла жизни во время сеансов психолога.

Большая проблема это низкий эмоциональный интеллект. Когда например человек бухает и говорит что не видит смысла дальше жить, но хоть ты тресни не понимает, зачем родственники отправили его к психологу.

Семейные конфликты в семье семейного психолога конечно есть! Сначала мы очень переживали из-за того что мы ругались. Но в какой-то момент мы осознали, что конфликты это важная часть семейной жизни и нужна чтобы построить границы. И вообще это говорит что есть энергия, которая прет через край.

Ирония в том, что в тот момент когда мы оба осознали что ссоры это одно из проявлений любовной страсти между нами, мы как-то почти перестали ссориться.

Раньше ругались как все семейные пары, обмениваясь упреками, но сейчас мы научились направлять энергию не на поиски виноватого, а на поиск способа решения проблемы. Я всегда говорю — за то время, пока мы ругаемся из-за 5тр, можно было заработать 10тр.

Но в целом очень важно проявлять эмоции. Многие из тех кто заболел раком имели привычку держать все эмоции в себе. Но я не считаю что если ей хочется поорать, то я тоже должен начать орать вместе с ней. Надо позволить своей жене и детям жить своими отдельными от меня эмоциями.

Если мне сегодня грустно, то это не значит что вся семья тоже должна грустить вместе со мной. А раньше как было? Ребенок плачет, жена орет, я ору… Это так смешно вспоминать… Пусть плачет кто-то один, если ему хочется.

В принципе суть почти любой семейной или личной психологической проблемы — внутренний конфликт, когда ваша энергия расходуется не на улучшение вашей жизни, а на войну с самим собой. Иногда вам достаточно просто это осознать и вы сразу высвобождаете кучу энергии.

Но глубокие внутренние конфликты лежат в зоне бессознательного и их оттуда вытащит только психолог, но и энергии вы при этом получите еще больше, если все правильно сделано. Энергия это ваши деньги, здоровье и счастье.

Кстати я не считаю что психолог нужен каждому. Но если у вас есть внутренние конфликты, вы это почувствуете. Это как машина с пробитым бензобаком — когда у вас вроде много энергии, но доехать до своих целей вы все время не можете. Хроническая усталость, выгорание — все оттуда

На этом пока все, но могу ответить на вопросы.