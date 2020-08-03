Александру Антипину указано ликвидировать муниципальный долг

Руководитель республики Айсен Николаев провёл рабочую встречу с главой Усть-Майского района Александром Антипиным. Стороны обсудили вопросы, касающиеся социально-экономического развития муниципального образования.

В ходе встречи Александр Антипин доложил о текущем положении дел в районе. Глава муниципального образования проинформировал о ситуации с лесными пожарами. На территории района действуют 11 пожаров, из них один в районе села Кюпцы, на тушении которого работает 51 человек, локализован. 10 очагов находятся в зоне авиационного мониторинга, из них два – под контролем, так как могут причинить ущерб объектам экономики – линиям электропередач.

Глава района сообщил о санитарно-эпидемиологической обстановке. На территории района заболевших коронавирусной инфекцией нет. Больница снабжена всеми необходимыми лекарственными, защитными средствами. Идёт подготовка к новому учебному году. Завершается процесс обеспечения школ средствами защиты, составлены возможные графики обучения школьников.

По кормозаготовительной кампании план заготовки сена выполнен на 51,7%. На сенокосе работают 486 человек, 51 единица техники. Скошено 1,5 тыс. гектаров угодий. Александр Антипин отметил, что, хотя сезон выдался засушливым, план район выполнит. Для этого созданы 8 дополнительных мобильных бригад.

Подготовка к отопительному сезону, в частности завоз угля, идёт по плану, ремонт магистральных линий – с опережением графика.

На встрече речь шла о строительстве социальных объектов, ремонте и строительстве участков автомобильной дороги «Амга», повышении качества функционирования ВОЛС, об изыскании возможности снижения цен на авиабилеты.

Руководитель республики поручил главе района предоставить дополнительную информацию по строящимся социальным объектам. Также Айсен Николаев указал на необходимость снижения и ликвидации муниципального долга.