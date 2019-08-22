Александра Старостина поделилась своей радостью

Только что певица сообщила, что ее дядя, потерявшийся в лесу, нашелся. По словам Александры, блуждая в лесу, он вышел к кладбищу, и таким образом смог сориентироваться, где он находится. «Все благодаря вашим добрым пожеланиям», — сказала своим подписчикам певица.

Источник: SAKHALIFE.RU.

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