Александра Иванова устранили с выборов главы Нюрбинского улуса

Сегодня, 6 сентября Верховный суд Якутии, рассмотрев кассацию самовыдвиженца Александра ИВАНОВА, мэра города Нюрбы, кандидата на пост главы Нюрбинского улуса, оставил в силе решение Нюрбинского районного суда. Дело рассмотрели судьи ОКОНЕШНИКОВА, ПРОТОДЬЯКОНОВ и СМИРНИКОВА.

SakhaLife ранее выражал недоумение по поводу того, что вопрос авторских прав перенесли в политическую сферу. Фактически, Александра Иванова сняли за исполнение песни, поскольку автор музыки Айаал КИРИЛЛИН – КУНДЭЛ пожаловался на то, что исполнение песни с ним не было согласовано. При этом выяснилось, что Айаал Юлистанович сам все это время использовал стихи народного поэта Якутии Ивана ГОГОЛЕВА – КЫНДЫЛА, не согласовав это с правопреемниками, о чем поступило в Верховный суд заявление дочери поэта Анны Ивановны ГОГОЛЕВОЙ. Тем не менее, Верховный суд Якутии вслед за Нюрбинским районным судом счел, что жалоба автора музыки каким-то образом жутко мешает участию Александра Иванова на выборах главы Нюрбинского улуса.

Срезы общественного мнения дают настолько тревожную картину для ставленников власти? Как бы то ни было, Александра Иванова очень боялись, очень опасались, и предпочли убрать с выборной дистанции по столь надуманному поводу. Эмоции оставим избирателям Нюрбинского улуса.

Александр Игнатьевич прокомментировал в телеграм-канале Моя Нюрба решение Верховного суда Якутии. Он призвал своих сторонников не падать духом, и заявил, что все еще впереди.

Консолидированное решение штаба Александр Иванов обещал озвучить в ближайшее время.

А теперь – песня, из-за которой Александра Иванова устранили с выборов. Как вы думаете, это справедливо?