Александра Федорова: Никогда не искала легкой работы

Призвание – онколог.

Дело ее жизни.

«Никогда не искала легкой работы», — говорит отличник здравоохранения РС(Я), ветеран труда, медсестра Александра Иннокентьевна Федорова, посвятившая Якутскому республиканскому онкодиспансеру 30 лет!

На вопрос «Почему вы выбрали именно онкодиспансер?» она отвечает коротко:

— Хотела помогать тяжелым больным. Быть там, где особенно необходимо милосердие медсестры…

Ее трудовой путь начался в 1963 году в Усть-Алданском районе. Затем, после переезда в Якутск, Александра Иннокентьевна несколько лет отработала палатной медсестрой в неврологическом отделении Республиканской больницы. Однако по-настоящему она найдет себя и свое место в медицине, когда примет решение поступить на работу в Якутский республиканский онкодиспансер.

— Приняли меня медсестрой эндоскопического кабинета. Возглавлял ЯРОД в то время заслуженный врач РСФСР И.И.Местников, заведующим поликлиникой был И.Н.Никифоров. Эндоскопические исследования проводил замечательный доктор В.Г.Алексеев. Никогда не забуду, как доброжелательно Виктор Григорьевич руководил мною: говорил тихо, спокойно, объясняя, как обращаться с эндоскопическим оборудованием. До сих пор я благодарна ему, своему первому врачу, с которым довелось работать в ЯРОД, — вспоминает Александра Иннокентьевна.

От точности эндоскопических исследований во многом зависит диагноз, который поставят больному, а значит, и адекватность назначенного лечения. Корректность же обследования определяет масса нюансов: подготовка оборудования, готовность пациента и пр. За все это и отвечала медсестра Александра Федорова. «Работы было много. Проводили эндоскопическое исследование, цистоскопию, брали анализы для цитологического исследования», — вспоминает она.

Между тем условия труда медиков диспансера той поры легкими назвать было невозможно даже с большой натяжкой.

— Здания ЯРОД – а он располагался в нескольких корпусах, что создавало дополнительные трудности работникам и больным — были неблагоустроенные. Мы сами ведрами таскали воду, руки мыли в тазике. Сложно было обрабатывать инструментарий, который весь, включая шприцы, был многоразовым. Но тем не менее справлялись, — рассказывает Александра Иннокентьевна.

Однако как бы ни было трудно, она никогда не забывала, ради кого весь этот нелегкий труд. Все они работали во имя спасения больных. И это, говорит, придавало сил.

За 30 лет, которые она отдала онкодиспансеру, на ее глазах шло его планомерное развитие и в этом процессе она принимала самое непосредственное участие. Так, именно ей довелось оказаться фактически у истоков становления противоопухолевого лекарственного лечения в республике. Когда в диспансере впервые открыли кабинет химиотерапии, Александре Иннокентьевне предложили стать там процедурной медсестрой. «Работали мы вместе с Игорем Леонидовичем Селивановым — грамотным врачом, отличным специалистом. До обеда проводили процедуры, после обеда принимали больных. На третий год случилось несчастье — Игорь Леонидович внезапно умер. Но я рада, что пусть и недолго, мне посчастливилось работать с таким человеком», — вспоминает она.

Всю жизнь она трудилась на самых ответственных участках ЯРОД: медсестрой кабинета УЗИ, медсестрой кабинета маммолога. Федорову назначали туда, где требовались высочайшая квалификация вкупе с предельной ответственностью. Именно такой Александра Иннокентьевна была и есть.

Она сопереживала всем больным, которых недуг приводил в ЯРОД. Ей каждому хотелось помочь.

— Особенно почему-то запомнились пациенты с раком молочной железы, желудка и пищевода. В те годы их было много, эти заболевания были очень распространены в республике. Конечно, наши медики старались помочь, и сколько было радости, когда удавалось победить болезнь, — вспоминает она.

Во имя этой главной цели жил весь диспансер.

— Помогало то, что коллектив у нас был очень сплоченным. ЯРОД находился в нескольких зданиях: в двухэтажном деревянном корпусе располагалось хирургическое отделение, отдельно – рентген-кабинет. Рядом, в старом здании, администрация, кухня, лаборатория, склад. Было очень тесно, но дружно. А в свободное время успевали еще устраивать субботники, ходить на ДНД, навещать неблагополучные семьи. А осенью ездили на уборку урожая и на сенокос в совхоз «Хатасский», — вспоминает она.

Труд Александры Иннокентьевны, ушедшей на пенсию в 65 лет, был оценен по достоинству. Она «Отличник здравоохранения РС (Я)», «Ударник коммунистического труда», за годы безупречной работы награждена многими грамотами, благодарственными письмами и т.д. И сегодня, оглядываясь на пройденный путь, она гордится не только своей профессией и коллегами, но и тем, на какой высокий уровень вышла республиканская онкологическая служба. И в этом, безусловно, есть ее весомый вклад…