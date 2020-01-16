Александр Жондоров: Конкурс «Лидеры России» – отличная возможность испытать свои навыки и знания

Открытый конкурс руководителей нового поколения «Лидеры России» помогает участникам проверить свои способности, а организаторам – определить новые перспективные кадры. Такое мнение высказал руководитель отдела по работе с ценными бумагами «Алмазэргиэнбанка» Александр Жондоров, который стал одним из полуфиналистов конкурса.

«Для меня участие в «Лидерах России» – это шанс проверить свои знания и лидерские качества. Ранее успешно прошел дистанционный этап, который длился около двух месяцев и включал 10 тестов на интеллектуальные и управленческие способности. Опыт, полученный в Алмазэргиэнбанке, помог мне быстро решать многие задачи и успешно взаимодействовать с другими участниками испытания. Последнее особенно важно, так как в полуфинале основной упор сделан на командную работу», — отметил Александр Жондоров.

По его словам, «Лидеры России» — один из наиболее значимых и эффективных социальных лифтов из существующих сегодня в стране.

«Для тех, кто в будущем собирается принять участие в этом конкурсе, дам простой совет – на всех этапах оставаться самими собой, а не пытаться соответствовать чьим-то ожиданиям. Ну и, конечно, как можно активнее готовиться и верить в собственные силы», — сообщил он.

По информации организаторов мероприятия, на конкурс поступило более 233 тысяч заявок из всех регионов России и 68 стран мира. Всего будет 11 полуфиналов: 8 региональных, 3 – полуфиналы специализаций. От регионов ДФО на участие направлено 9 644 заявки, по итогам тестирования в полуфинал прошли 330 человек. 14 января, после повторного тестирования, их количество сократилось до 250 лучших управленцев округа, в числе которых 31 представитель Якутии.

