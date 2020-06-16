Александр Власов: «Принять участие в голосовании будет намного безопасней, чем сходить в магазин»



Какие меры принимаются по безопасному прохождению голосования по поправкам в Конституцию РФ рассказал заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Якутии Александр Власов.

— Голосование по поправкам в Конституцию РФ проходят у нас в особый период времени, когда наша страна и республика в значительной мере охвачены новой коронавирусной инфекцией. Поэтому вопросам обеспечения безопасности на избирательных участках уделено особое внимание. Причем как со стороны правительства – Российской Федерации и Якутии, так и со стороны Центральных избирательных комиссий России и нашей республики.

В республику в полном объеме завезены все средства индивидуальной защиты — от масок и перчаток до ковриков, на которых избиратели при входе на избирательный участок должны будут вытереть свою обувь. В данное время эти наборы доставляются в районы республики, в ближайшие несколько дней они будут получены во всех избирательных участках.

Само голосование у нас будет проходить в течение недели.

С 25 по 30 июня у якутян будет возможность проголосовать на своих избирательных участках. Время работы надо узнавать в каждом случае индивидуально.

1 июля, в общероссийский день голосования, участки будут работать с 8 утра до 20 часов.

Если по какой-то причине вы не можете прийти на участок, например, неважно себя чувствуете, не с кем оставить ребенка, то у вас есть возможность пригласить представителей избирательного участка домой, чтобы те пришли и приняли ваш голос. Для этого надо или позвонить на свой избирательный участок, или направить письменный запрос.

Если заявка подходит под все определенные категории, то к вам домой придут члены комиссии со всеми средствами индивидуальной защиты, пакетами для голосования, где находятся в запакованном виде бюллетень, ручка и перчатки. Гражданин у себя дома проголосует, а затем вложит бюллетень в мобильную урну. Данную процедуру можно осуществить бесконтактным способом.

Также в целях безопасности прорабатывается вопрос возможности голосования на своих предприятиях и организациях. Хочу отметить, что у избирательных участков есть право организовать процесс голосования даже на улице, если позволят условия. Так как внутри помещения предписано соблюдать очень жесткие меры безопасности, например, обеспечить отдельный вход на участок и отдельный выход, чтобы не пересекались потоки голосующих и люди могли соблюдать социальную дистанцию.

Еще один важный момент: голосовать можно по месту своего нахождения, а не по месту регистрации. Для этого надо подать заявление через личный кабинет на госуслугах, в офис «Мои документы», участковую, территориальную избирательную комиссию. Сделать это можно до 21 июня, после чего мы «переведем» избирателя на удобный избирательный участок. То, что якутяне могут проголосовать в течение недели, тоже очень серьезно поможет разгрузить избирательные участки и соблюсти все санитарно-эпидемиологические нормы.

Также хочу отметить: несмотря на то, что есть рекомендации приходить на избирательные участки в средствах защиты (масках, перчатках), в принципе, вы сможете их получить у членов избиркома, когда придете голосовать. Мы надеемся, что все предпринимаемые меры позволят провести голосование на высоком организационном, а главное, безопасном уровне. Так что принять участие в голосовании будет намного безопасней, чем сходить в магазин.

