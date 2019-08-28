Александр Сусоев: Партийные проекты – это наши приоритеты

Якутское региональное отделение «Единая Россия» реализует 15 федеральных партийных проектов и 3 региональных проекта.

Из них 5 федеральных партийных проектов финансируются из федерального бюджета и республиканского бюджета:

«Городская среда» — финансирование предусмотрено на благоустройство общественных пространств и формирование комфортной городской среды, в 2019 году 7 объектов благоустройства начали работу. «Культура малой родины» — финансирование предусмотрено на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы домов культуры в сельской местности. В 2019 году 28 объектов в муниципальных образованиях получили финансирование. «Здоровое будущее» — финансирование предусмотрено на улучшение материально-технической базы учреждений педиатрии и детской хирургии, строительство и реконструкцию детских поликлиник, развитие системы школьной медицины. В 2019 году будет создано 9 центров амбулаторной помощи в муниципальных районах. «Детский спорт» — финансирование предусмотрено на капитальный ремонт спортивных залов сельских школ. По итогам реализации 4 школы получили финансирование на капитальный ремонт спортивных залов, 1 на перепрофилирование имеющихся аудиторий под спортивный зал, получены сертификаты на приобретение спортивного инвентаря и оборудования, для развития 25 школьных спортивных клубов приобретено спортивное оборудование и инвентарь, в 7 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, открытые плоскостные спортивные сооружения оснащены спортивным инвентарем и оборудованием и установлено 6 искусственных покрытий. «Новая школа» — финансирование предусмотрено на реконструкцию спортивных залов в сельских школах, строительство физкультурно-оздоровительных комплексов и укрепление материально-технической базы. В 2019 году 93 школьных автобуса распределены 93 образовательным учреждениям муниципальных образований, помимо этого введены в эксплуатацию дополнительные здания дошкольных учреждений и будут созданы 2097 дополнительных мест в детских садах, в первую очередь в ГО «г. Якутск» и в районных центрах, где выявлена наибольшая потребность в местах.

Александр СУСОЕВ, заместитель Секретаря ЯРО Партии «Единая Россия» по проектной деятельности: «Партийные проекты формируются на основе наших предвыборных обязательств перед избирателями – это наши политические приоритеты. Основной задачей партийных проектов является совместное решение выявленных проблем и значимый вклад в социально-экономическое развитие республики – сельских территорий. В связи с ограниченными возможностями в большинстве случаев муниципальный бюджет не предусматривает в полной мере строительство и реконструкцию объектов, укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием, поэтому Партия сегодня уделяет особое внимание именно сельским территориям и обеспечивает дополнительные возможности финансирования для решения реальных проблем людей путем реализации партийных проектов и инициатив».