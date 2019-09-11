Александр Сусоев и детские площадки

Активисты «Единой России» встретились с депутатами Якутской городской Думы и руководителями Центрального и Строительного округов Якутска. Тема – реализация партийного проекта «Народный контроль» по итогам мониторинга детских площадок на Курашова,19 и Петра Алексеева 12.

Модератором совещания выступил заместитель Секретаря по проектной деятельности Партии «Единая Россия» Александр Сусоев.

Ранее члены Общественного совета партийного проекта «Народный контроль» провели мониторинг данных адресов, по итогам которого выявили неудовлетворительное состояние и расположение вблизи питейных заведений, которые представляют собой опасность и угрозу для детей.

Дано задание членам Общественного совета партийного проекта решить названные проблемы, управам Центрального и Строительного округов встретиться с управлениями советов, жильцами многоквартирных домов и предпринимателями, осуществляющими деятельность на территории детских площадок.

Закрепить за предпринимателями социальную ответственность, обеспечить материальную и финансовую помощь в проведении реконструкции, демонтажа и благоустройства детской площадки, а также организовать общественный порядок и уход за территорией. Помимо того провести юридическую экспертизу правомерности осуществления торговли спиртными напитками на данной территории.

На улице Петра Алексеева, 12, управа Строительного округа обеспечит демонтаж старых конструкций и занесет в план 2020 года строительство новой площадки в рамках подпрограммы «Организация и обеспечение благоустройства дворовых территорий» муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа «город Якутск» на 2018 — 2022 годы.

Депутат Николай Васильев сообщил о предстоящей ревизии детских площадок. По итогам Комиссия по социальной политике Якутской городской Думы будет рекомендовать Департаменту имущественных и земельных отношений передать бесхозные площадки на баланс округов.

Александр СУСОЕВ, заместитель Секретаря по проектной деятельности Партии «Единая Россия»: «Мы пришли к единому мнению и распределили ответственность. Понимаем, что финансирования недостаточно для каждой детской площадки, но есть возможность привлечь социальных партнеров и предпринимателей. Я уверен, ресурсы еще можно найти — нужно подключить творчество, напор и желание делать жизнь горожан лучше».