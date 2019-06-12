Александр Слоик: Гражданин России – почетный статус

Дорогие друзья!

Сегодня я от имени многотысячного коллектива ПАО «Якутскэнерго» и от себя лично с радостью поздравляю всех жителей нашей страны с Днем России.

Этот день очень важен для каждого из нас. 12 июня 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете России, в которой было провозглашено главенство Конституции России. Наша страна обрела свое сегодняшнее название – Российская Федерация. А спустя два года состоялись первые открытые всенародные выборы Президента России. Каждый дееспособный житель страны принял на себя ответственность выбора.

Гражданин России – почетный статус. Но он подразумевает и большую ответственность. Мы, энергетики, каждый день работаем с ясным осознанием того, что от нашего труда зависит безопасность, благополучие и комфорт жителей нашего сурового северного края. Ответственность за свои действия, качественное выполнение своих обязанностей, ответственность за семью, близких, за развитие своего города, села, республики – из этого складывается активная гражданская позиция, которая присуща энергетикам. Именно это является основой зрелого гражданского общества.

Мы в ответе за себя. Но что еще важнее, за своих детей. И мы делаем все, чтобы их жизнь в нашей стране была свободной, безопасной и счастливой. В этот день и на долгие годы вперед.

И сегодня, поздравляя всех с этим важным праздником, я желаю каждому добра и благополучия, мира в душе и с теми, кто вас окружает. Желаю вам счастья заниматься любимым делом и нести гордое и ответственное имя россиянина с достоинством.

Генеральный директор ПАО «Якутскэнерго»,

народный депутат РС(Я)

Александр Слоик