Александр Сидякин посетил Якутск

24 ноября с рабочим визитом г.Якутск посетил Заместитель Секретаря Генерального совета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Руководитель Центрального исполнительного комитета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Александр Сидякин

Алексадр Сидякин принял участие в селекторном совещании в режиме видеоконференции на тему: «Реализация программы капитального ремонта школ» при участии депутатов, закреплённых за объектами, и представителей родительских штабов в регионах, также присутствовали Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев , мэр г.Якутска Евгений Григорьев, координатор партийного проекта «Единой России» «Новая школа» Феодосия Габышева и руководитель РИК ЯРО Партии Руслан Платонов.

Совещание прошло под председательством Министра просвещения РФ Сергея Кравцова и первого заместителя Председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ, секретаря генерального совета партии «Единая Россия» Андрея Турчака.

Секретарь Генсовета отметил, что в следующем году будет отремонтировано более 1,5 тысяч школ по всей стране. Соответствующее финансирование «Единая Россия» заложила в федеральном бюджете. В рамках региональных бюджетов будет предусмотрено софинансирование программы.

Александр Сидякин — «Провел осмотр здания 23 школы в.Якутске. С уверенностью могу сказать, что перед нами практически новая современная школа. В рамках программы капремонта заменили окна, утеплили и обшили фасад здания, проведен ремонт полов, оштукатурены и покрашены стены, заменены двери в кабинетах. Просторные, светлые и тёплые классы, учебные кабинеты и лаборатории, оснащенные новейшим оборудованием – словом, созданы все условия, чтобы дети могли получить качественное образование, раскрыть свой творческий потенциал. В ремонтных работах непосредственное участие принимал родительский комитет, многие пожелания родителей были учтены при проведении работ. Участие родителей на всех этапах проведения капремонта – от проекта до приема работ – несомненно, было значимым и важным. Родительский контроль и проверки помогли главам регионов и региональным руководителям образования своевременно реагировать на проблемы и бороться с недобросовестными подрядчиками. Также напомню, что за каждой школой у нас закреплены ответственные депутаты всех уровней, которые держат руку на пульсе и всегда готовы помочь при возникновении непредвиденных ситуаций. В целом Республике Саха (Якутия) на проведение капитального ремонта в школах выделены федеральные субсидии на сумму 2 889,24 млн рублей, в том числе: в 2022 году – 2 532,34 млн рублей, в 2023 году – 356,89 млн рублей. Кроме того, проведён дополнительный отбор объектов общего образования для предоставления субсидии в 2023 году, по результатам отобрано 37 объектов на общую сумму 2 219 784,20 тыс. рублей. Работа предстоит большая, но вместе мы справимся»

Глава Республики Айсен Николаев отметил следующее:

«Благодаря поручению Президента нашей страны Владимира Путина, данному на съезде партии «Единая Россия», по всей стране реализуется беспрецедентная программа капитального ремонта школ «Модернизация школьных систем образования». В нашей республике завершены все работы по ремонту 38 школ, запланированные на этот год. Есть конкретные результаты – школы после ремонта и обновления учебного оборудования обретают второе дыхание. В следующем году будут завершены работы по 20 школам и проведен ремонт еще в 37 школах.

Я выступил с предложением оставить регионам сэкономленные средства, оставшиеся по итогам проведения торгов. В эти дни партией «Единая Россия» на рассмотрение был внесен такой законопроект, который поддержан Федеральным собранием РФ. Также был поставлен вопрос о дополнительном внесении в программу 9 наших школ, в том числе и 4 арктических. Андрей Анатольевич поддержал данное предложение, будем отрабатывать его вместе с Министерством просвещения РФ»

«Отрадно, что Александр Сидякин посетил Саха политехнический лицей и школу №23 и своими глазами увидел реализацию программы в Якутии. Программа капитального ремонта школ и ее реализация закреплена в народной программе партии «Единая Россия». Партийный десант и общественность контролирует реализацию капитального ремонта школ» – сказал Руслан Платонов.