Александр Подголов: Происходящему на Украине радоваться нельзя

Известный общественник, председатель Ассамблеи народов Якутии Александр Подголов в эфире программы «Якутия. Live» рассказал об отношении к властям США, спецоперации на Украине и о том, как стал почетным гражданином американского города. «Я заранее знал, или мы на Украину, или они на нас. Все шло к этому, американцы нас провоцировали, а военные Украины просто бы раздолбали Донбасс. Мы, конечно, пришли бы на помощь, но было бы гораздо хуже, погибших — гораздо больше. Тому, что сейчас происходит, радоваться нельзя. Но нацизм надо выжигать, выбивать. С этим нельзя мириться», — сказал руководитель Ассамблеи народов Якутии.

Он объяснил, почему у него неприязнь к американцам, несмотря на то, что он является почетным гражданином города Темекула в штате Калифорния и почетным профессором Эдмонктонского университета в Канаде.

«В девяностые американцы нас просто купили. И меня в том числе. Почетного гражданина и профессора мне дали за ассоциацию «Подросток». Я все свои программы подарил канадцам и американцам практически просто так. Я же туда ездил, читал лекции… Переводчик мне потом говорит, что надо было продать, а не отдать. Американцы любят нахаляву все брать, вот и Украину хотели так же», — рассказал общественник.

Вопросы для телепередачи «Якутия.Live» готовит ЦУР Якутии на основе обращений жителей республики в соцсетях и приложении «Решаем вместе». —

