Александр Подголов о своем заболевании коронавирусом

Известный в Якутии человек, общественник, председатель Русской общины Александр Подголов рассказал ТайгаПост о своем заболевании коронавирусной инфекцией. Короткое интервью он дал по телефону, едва выйдя из длительной реанимации.

Мало кто в Якутске сможет сказать, что никогда не слышал об Александре Подголове. Он один из тех людей, про которых объяснять не нужно. Председатель Ассоциации «Подросток», Русской общины, бывший депутат Ил Тумэна и министр — его биография пестрит яркими и порою неоднозначными фактами. ТайгаПост считает Александра Григорьевича своим другом, и мы с замиранием сердца все эти дни следили за состоянием его здоровья. Почти две недели Подголов провел в реанимации с диагнозом COVID-19. Медики называли его состояние очень тяжелым.

Когда Александру Григорьевичу стало легче, мы позвонили, чтобы пожелать ему здоровья. А он попросил сказать нашим читателям, что коронавирус все-таки есть, и никто от него не застрахован.

Александр ПОДГОЛОВ:

— 4 июля я почувствовал себя плохо. Думал, что просто простыл под кондиционером. Скорую до последнего не вызывал, но 6-го меня доставили в больницу. Сначала в одну реанимацию, потом в другую. Там провел дней десять, точно сказать не могу. Второй день, как меня перевели из реанимации. Хочу поблагодарить медиков за то, что спасли мне жизнь.

— Вы предполагаете, где могли заразиться?

— Да кто ж его знает… Вроде старался соблюдать все меры предосторожности. Скажите людям, чтобы носили маски и перчатки. На себе испытал, что от ковида никто не застрахован. У меня все симптомы коронавируса — слабость, температура. Единственное, обоняние не пропадало. Может быть, потому, что недавно бросил курить, и обоняние обострилось. Бросайте курить! А лучше не начинайте, япона мать.

— И как состояние нашей медицины в пандемию?

— Медики — молодцы! Работают отлично, лекарства есть. Еще раз им спасибо.

— Выздоравливайте и больше не пугайте!

— Спасибо. А насчет пугать… ну да, заразился. Люди, нужно бережнее к себе относиться. Поверьте мне, ковид есть. Мы все — смертные, что особенно чувствуешь в реанимации. И не курите, япона мать.