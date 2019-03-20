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20 марта 2019, 10:36
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Александр Подголов: Диаспоры должны отвечать за своих земляков

Позицию руководства республики об ответственности национальных общин за поведение своих членов поддержал председатель Русской общины Якутии Александр Подголов. 

Александр Подголов выразил свое мнение насчет ответственности диаспор за своих представителей:

«Диаспоры должны отвечать за своих земляков. Это касается не только российских, но иностранных объединений — они должны четко знать, кто и зачем приезжает, нести юридическую ответственность».

Он подчеркнул, задачи диаспоры не должны ограничиваться совместными «песнями и праздниками». Они должны решать и вопросы здоровья, и законности действий своих граждан, добавил он.

Об этом говорил и глава Якутии Айсен Николаев на встрече в спорткомлексе «Триумф» 18 марта. Он сообщил, что все преступления, совершаемые мигрантами, будут на особом контроле правоохранительных органов и особый спрос будет с руководителей национальных общин.

Ил Дархан отметил, что и само общество способствует процветанию нелегальной миграции — «не проявляя гражданскую ответственность, принимая на работу нелегалов, руководствуясь не законом и заботой об обществе, а собственной выгодой».

Александр Подголов, присутствовавший на встрече, поддерживает позицию главы республики.

«Предприниматели часто открывают киоски под своим именем,  потом заходишь туда — а там работают мигранты. Так что очень многое зависит от нас. Айсен Сергеевич правильно сказал, что ради дешевой рабочей силы и денег мы сами идем на это», — отметил он.

По мнению председателя Русской общины республики, в борьбе с этой проблемой необходимо прежде всего начинать перемены с себя:

«Тут надо разрабатывать четкий и продуманный механизм действий. Многие из нас отлично знают, что существуют так называемые «резиновые» квартиры, где живут несколько десятков человек. Многие знают, кто занимается нелегальной пропиской в своих домах. Многие знают предпринимателей, которые нанимают таких людей. Многие знают, но ничего не говорят. Поэтому нужно сначала поработать над собой».

Напомним, 17 марта в Якутске было совершено преступление, вызвавшее широкий общественный резонанс. В настоящее время обвиняемый взят под стражу.

Источник: https://www.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3004499
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