Александр Павлов на состязании викингов в Норвегии установил сэргэ

В эти дни в Норвегии, в деревне викингов Фефоре проходит так называемая «Неделя Силы» — Fefor Power Week. Силачи со всего мира приехали, чтобы помериться силами в различных видах состязаний в рамках Игр викингов. Впервые в программу соревнований включён якутский мас-рестлинг. Турнир по мас-рестлингу под звучным названием «Mas-wrestling Viking challenge” был запланирован давно, но пандемия отсрочила его проведение на два года. Тем не менее, интерес с норвежской стороны остался и было принято решение все же провести турнир, как только появилась такая возможность, сообщает Sakhaparlament.ru

Многие международные соревнования по мас-рестлингу традиционно идут в связке с культурной частью.Мас-рестлинг в своём продвижении по всему миру получает поддержку друзей, земляков, настоящих патриотов.

Генеральный директор ювелирной фирмы «Киэргэ» Александр Павлов является ярким представителем своего народа, лучшим сыном Земли Олонхо, так как абсолютно бескорыстно дарит миру свои творения — сэргэ. Вот и в этот раз, без колебаний он решил поехать в Норвегию, чтобы поддержать проведение турнира по мас-рестлингу и ещё раз всем напомнить откуда родом этот вид спорта.