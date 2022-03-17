Александр Нюрбинский, он же Саша Як, собирается выдвигаться в главы Нюрбы?

Как сообщает тгк @sakhapress1, Александр Нюрбинский, известный в предпринимательских и спортивных кругах, как Саша Як возвращается из Крыма в Якутию — на историческую родину. «Я возвращаюсь не просто так. Осенью собираюсь баллотироваться на пост главы Нюрбинского района» — сообщил он журналисту.

Полностью на @sakhapress1.

Фото: @sakhapress1 Источник: тгк @sakhapress1

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