17.03.2022
20:04
116

Политика

Александр Нюрбинский, он же Саша Як, собирается выдвигаться в главы Нюрбы?

Как сообщает тгк @sakhapress1, Александр Нюрбинский, известный в предпринимательских и спортивных кругах, как Саша Як возвращается из Крыма в Якутию — на историческую родину. «Я возвращаюсь не просто так. Осенью собираюсь баллотироваться на пост главы Нюрбинского района» — сообщил он журналисту.
Полностью на @sakhapress1.

Фото: @sakhapress1
Источник: тгк @sakhapress1
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх