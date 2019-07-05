Александр Моедо – возможно, лучший из серебряных призеров

Вторую медаль на стайерских дистанциях за два дня выиграл 36-летний амгинский атлет.

Золотая медаль в мужском забеге на 5000 м достаточно предсказуемо досталась усть-алданскому легкоатлету Артуру Бурцеву. Днем ранее он первенствовал и на дистанции в 10000 м. Впрочем, не изменилась расстановка сил и во второй день – серебро досталась хозяину турнира Александру Моедо, а бронзовым призером стал представитель Якутска Николай Копырин. Результат медалистов – 15:25:29, 15:29:98 и 15:41:98.

Однако удивительным остается тот факт, что вслед за именитым мастером спорта России, уже вторую серебряную медаль игр в Амге завоевал именно Александр Моедо. Ведь совсем недавно мы знали его как успешного тхэквондиста, обладателя черного пояса по ушу-саньда и победителя и призера различных турниров в единоборствах. К тому же Александру уже в этом году исполнилось 36 лет! Что сказать – браво!

«В первую очередь хочу сердечно поблагодарить моего тренера Василия Афанасьевича Спиридонова, благодаря которому я смог добиться подобного результата. В апреле мы с наставником месяц провели на сборах в Киргизии, а затем я съездил готовиться к играм на спортивную базу в Кисловодск. Думаю, только если найти взаимопонимание с тренером можно добиться чего-то в спорте.