Александр Кугаевский: Путин подпишет новую редакцию Конституции только после всенародного голосования

1 июля 2020 года состоится всероссийское голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Своим мнением относительно поправок поделился кандидат экономических наук, заместитель ректора СВФУ им. М.К. Аммосова по аналитической и экспертной деятельности Александр Кугаевский.

Новая редакция Конституции России

— Чем ближе день голосования по проекту внесения поправок в Конституцию, тем больше нагнетаются ненужные, необоснованные страсти. В интернет вбрасывается много недобросовестной информации. Вот в книжном магазине показывают мужчину в состоянии крайнего возбуждения. Он обнаружил уже отпечатанную в типографии Конституцию России в новой редакции! «Еще не голосовали, а она уже отпечатана! За кого нас держат!» А то, что это проект Конституции для всенародного ознакомления этот возмутитель спокойствия то-ли не разглядел, то-ли умолчал.

Президент Путин сказал, что подпишет новую редакцию Конституции только после всенародного голосования.

Проект Конституции содержит огромное число поправок, много больше, чем предложил Президент в своем Послании

-Я хорошо помню как разрабатывали действующую Конституцию. Странно было видеть как вымываются базовые принципы, что привело к большим нередко негативным последствиям. Более того, за 30 лет в нашей стране произошло много событий, страна вышла в другое измерение и систему человеческих и правовых отношений. Нужны новые правила наших гражданских взаимоотношений.

Не мало пересудов, например, было по поводу установления и закрепления основным законом правил и соотношений минимального размера оплаты труда и величины прожиточного минимума. Тут же горячие головы разглядели в этот шаге — законодательное закрепление нищеты! Ну, что тут скажешь? Вывернуть на изнанку, то, что должно стать гарантией против нищеты, стать запретом любому работодателю платить работникам меньше, чем требуют минимальные нормы жизни. Те, кто испытал на себе, что значит получать за труд меньше прожиточного минимума, могут хорошо объяснить эту новую норму Конституции. Теперь нарушить конституционное право гражданина России будет опасно!

По поводу перечня и срока полномочий Президента России

— Ещё много «пыли в глаза» пускают противники новой редакции Основного закона по поводу перечня и срока полномочий Президента России. Президент внес предложение о передаче части своих полномочий по формированию нового состава Правительства Российской Федерации. Практически все полномочия по утверждению Председателя и членов Правительства он передал законодательному собранию. Тем самым разделена ответственность за персональный состав и компетентностный уровень Правительства. Каждый претендент на пост главы Правительства или министерства должен публично перед депутатами защитить свои взгляды и программу действий на перспективу. Очень правильный ход.

О снятии ограничения срока полномочий Президента

Для меня это говорит только об одном — на пост Президента достойный гражданин своей Родины может быть избран столько раз, сколько раз докажет всему народу в предвыборных баталиях и в процессе своей президентской деятельности, что он наиболее подходящая кандидатура. Действующий Президент В.В. Путин доказывал это неоднократно. И я желаю ему побеждать и впредь.

В целом новый проект Конституции Российской Федерации — это документ соответствующий современному уровню развития общества и страны, но более того он открывает дорогу в будущее.