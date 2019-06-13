Александр Крутиков посетил Жатайскую судоверфь

13-14 июня в Якутске проходит выездное заседание Совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации Федерального Собрания РФ с участием членов Комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Совета Федерации Федерального Собрания РФ. Сегодня утром заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков, в рамках выездного совещания, побывал на строительстве Жатайской судоверфи, на которой ведутся работы по подготовке площадки нулевого цикла будущих цехов.

Во встрече приняли участие заместитель директора департамента судостроительной промышленности и морской техники минпромторга РФ Николай Шабликов, первый заместитель председателя правительства РС(Я) Алексей Колодезников, курирующий Жатайскую судоверфь, генеральный директор ПАО «ЛОРП» Сергей Ларионов, министр транспорта и дорожного хозяйства РС(Я) Александр Тарасов, коллектив АО «Жатайская судоверфь».

Алексей Колодезников отметил, что основной задачей Стратегии развития внутреннего водного транспорта РФ на период до 2030 года является обновление флота судовладельцев, осуществляющих северный завоз грузов в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, в том числе для обеспечения социально значимых грузоперевозок. В этой связи при поддержке Правительства РФ в рамках госпрограммы «Развитие Арктической зоны Российской Федерации» ведется реализация комплексного проекта по строительству высокотехнологичной Жатайской судоверфи. Создание судоверфи позволит региону ежегодно строить до 10 речных судов и утилизировать не менее двух списанных судов.

В течении двух дней участники выездного совещания обсудят законопроекты, направленные на стимулирование развития предпринимательской деятельности в Арктической зоне России. Также будут рассмотрены вопросы на такие темы как: «Законодательные аспекты реализации Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года»; «Реализация постановления Совета Федерации о государственной поддержке социально-экономического развития Республики Саха (Якутия)»; «Реализации федерального проекта обеспечения устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на примере Республики Саха (Якутия)».