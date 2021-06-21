Александр Кошуков: Ысыах – праздник встречи лета и пробуждения природы

Уважаемые жители Нерюнгринского района и

Республики Саха (Якутия)!

В день летнего солнцестояния 21 июня в нашей республике традиционно отмечается главный праздник Якутии — Ысыах. Это праздник встречи лета и торжества солнца, который символизирует пробуждение природы, благословляет объединение сил и возможностей народа для созидания и всеобщего благополучия. Во время Ысыаха раскрывается глубокий внутренний мир народа саха, который посредством древних, священных ритуалов и обрядов отображает нравственные принципы, вековые обычаи и мировоззрение, торжество гармонии человека в большом мире.

Слово «ысыах» можно перевести как «изобилие». Большой захватывающий праздник в честь духов Айыы и великого возрождения природы, связан с культом солнечных божеств, с религиозным культом плодородия. Ысыах сопровождается красочными народными обрядами, обильным угощением и кумысопитием, танцами, народными играми, конными скачками и другими соревнованиями.

Древний якутский праздник посвящен общению с Небом, зримым символом которого у народа саха является Солнце. Народ саха всегда поклонялся Солнцу и Огню в их божественном, метафизическом смысле. Даже корень «сах» этого слова означает огонь, солнечный свет.

По народным верованиям, считается, что в день Ысыаха на Землю прибывают солнечные божества Айыы. Для них устанавливается Айыы Сэргэ — божественная коновязь, поскольку боги приезжают на огненных лошадях.

Ысыах в Якутии отмечается с незапамятных времен. Первые письменные свидетельства западных исследователей можно встретить в записях голландского купца и дипломата Эверта Идеса. Во время своего пути в Китай в конце XVII века Идес записал ценные свидетельства для европейцев о летних торжествах народа саха. Он отмечал, что праздник отмечается с большой торжественностью: жители Якутии разводят костры и поддерживают их на протяжении всего праздника.

Всеобщее единение людей символизирует хоровод осуохай, означающий жизненный круг. Во время него танцующие, двигаясь по направлению движения солнца, совершают круговорот во времени и пространстве, отдавая дань благодарности Солнцу за свет и тепло, подаренные людям. Каждый, кто входит в круг осуохая, заряжается энергией на целый год. Кульминация праздника — обряд окропления огня, травы и деревьев традиционным напитком, приготовленным из кобыльего молока — кумысом. Это ритуал символизирует рождение Вселенной и человека.

Праздник Ысыах носит оттенок древних верований и традиций. Он настолько велик и значим для якутского народа, что даже в советское время Ысыах никогда не отменяли и не запрещали. Во время Ысыаха в советское время чествовали передовиков, вручали награды, организовывали народные гуляния. Древний религиозный смысл праздника, как способа воспевания возрождающейся природы, единения человека и Неба, старались не афишировать, но суть древних верований и обычаев все равно прорывалась через национальные обряды и традиции.

В нашем музее «Мир времени» сохранились фотографии празднования Ысыаха в различных районах Якутии 20-30-х годов ХХ века. На них люди в национальных одеждах, во время осуохая, видна коновязь и другие традиционные приметы праздника.

После 1991 года в новой России Ысыах вернулся к своим глубинным традициям и приобрел поистине общенародный размах. Ысыах в Якутии отмечают все, независимо от национальности и происхождения. Ежегодно в разных местах республики отмечается Ысыах Олонхо. Именно в этом великом эпосе говорится о том, что Бог, Юрюҥ Айыы Тойон, сотворил богов и человека, животное царство и мир духов. Люди являются родственниками божеств-айыы. В местности Ус Хатын под Якутском проводится Ысыах Туймаады, в котором регулярно принимают участие представители всех районов, включая Нерюнгринский район. Ысыах Туймаады стал настолько известным в мире, что сюда приезжают гости из различных стран. Кроме Ысыаха Туймаады и Олонхо, проводится еще Ысыах молодежи, Ысыах Манчаары и многие другие праздники, посвященные якутскому новому году и встрече лета.

В Нерюнгринском районе главный национальный якутский праздник Ысыах отмечается в День России. Два праздника проходят на обрядовом комплексе, берегу реки Чульман, и органично переплетаются между собой. В этот день весь наш многонациональный район отмечает мир, согласие, дружбу народов, объединенных дорогой всем нам и родной землей Южной Якутии.

Даже в нынешнем году, во время непростой санитарно-эпидемиологической ситуации, Ысыах проводится, и он проходит в режиме онлайн. Разумеется, это временное явление, и как только обстановка позволит, большие и красочные национальные мероприятия будут обязательно возобновлены. Многовековые древние традиции этого праздника не смогли сломить никакие войны и невзгоды.

Праздник Ысыах символизирует тысячелетнюю историю нашей большой страны и нашей родной республики, богатство традиций и культуры, несокрушимость духа великого многонационального народа, который многие века живет, творит, созидает и развивается. Древняя вера в Солнце, в свет, в расцвет и рост всего живого на земле, символизирует сегодняшнюю веру людей в счастливый завтрашний день, благополучие нашего народа, детей и внуков. Несмотря ни на какие временные трудности, наш главный праздник остается в душе, в добром настроении людей, в готовности и умении всегда жить по принципам мира и согласия, единства и солидарности.

Дорогие друзья!

В этот светлый, самый длинный день в году, разрешите от всей души пожелать вам крепкого здоровья и большого счастья, мира и благополучия в семьях, успехов во всех добрых начинаниях, хорошего летнего настроения и ярких достижений!

С праздником Ысыах, дорогие земляки!

Александр КОШУКОВ,

краевед, основатель музея «Мир времени», народный депутат Якутии.