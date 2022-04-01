Александр Кошуков: Якутии нужны свои строители и специалисты рабочих профессий!

Народный депутат Якутии от Нерюнгринского района, заместитель председателя комитета Ил Тумэна по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике Александр Кошуков выступил с актуальными предложениями по кадровой политике в сфере строительства и ЖКХ в ходе круглого стола в Государственном Собрании (Ил Тумэн) 30 марта.

«Сложившиеся экономические реалии развития нашей страны и республики требуют ускоренного развития сферы строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Как отмечает глава республики Айсен Николаев, в условиях санкций драйвером развития экономики становится строительство. Эта отрасль экономики обеспечивает мультипликативный эффект в смежных отраслях. При этом мы все понимаем, что в сегодняшних условиях необходимо максимально привлекать в эти отрасли именно местные трудовые ресурсы», – сказал Александр Кошуков.

По его словам, основным проблемным вопросом в развитии строительной отрасли и сферы жилищно-коммунального хозяйства остаётся нехватка специалистов среднего звена, рабочих кадров. «Сегодня этим отраслям необходимы инженеры, архитекторы, мастера, прорабы, проектировщики, сметчики. Требуются маляры, штукатуры, плиточники, кровельщики, бетонщики, каменщики, сварщики, электрики, сантехники. Не может считаться нормальным, когда иностранные рабочие за укладку одного квадратного метра плитки требуют одну тысячу рублей. Неужели наши ребята не могут научиться профессионально класть плитку, работать с гипсокартоном, монтировать системы отопления и водопровода из металлопластиковых труб? Могут, но их необходимо их этому обучать! Надо поднимать престиж рабочих профессий! Экономике нужны рабочие руки, а не только, допустим, блогеры, дизайнеры и модельеры», — полагает народный депутат Александр Кошуков.

«В настоящее время крайне необходимо быстро перестраивать программы средних специальных учебных заведений под востребованные сегодня специальности. Министерству ЖКХ и Министерству строительства вместе с Министерством образования нужно в ускоренном порядке переработать программы подготовки кадров. Уже в ближайшем учебном году набор ребят в колледжи и техникумы нашей республики надо организовать с учётом подготовки специалистов для ЖКХ и строительства. Есть ряд специальностей, которые можно и нужно готовить по ускоренной программе. Надо делать это срочно, и совершенно нет времени на раскачку!», — уверен Александр Кошуков.

Круглый стол «О совершенствовании организации градостроительной деятельности на территории РС(Я)» провёл председатель постоянного комитета Ил Тумэна по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике Яков Ефимов. Участники круглого стола обсудили взаимодействие органов государственной власти и муниципальных органов с профессиональным сообществом строительного комплекса и общественных организаций в сфере строительства, выстраивание конструктивного диалога для оперативного реагирования на происходящую экономическую ситуацию и совместного проведения актуальных законодательных инициатив.

В правительство Якутии уже направлено соответствующее поручение главы Якутии Айсена Николаева о разработке краткосрочной программы подготовки работников рабочих специальностей. Проект рекомендаций круглого стола будет рассмотрен в ходе заседания профильного комитета в апреле. Ряд особенно острых вопросов будут обсуждены в особом порядке, в том числе на пленарном заседании Ил Тумэна.