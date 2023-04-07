Александр Кошуков вошёл в десятку лучших депутатов Ил Тумэна

Депутат Государственного Собрания (Ил Тумэн) от Нерюнгринского района Александр Кошуков вошел в десятку лучших народных депутатов Республики Саха (Якутия) по уровню МедиаИндекса, разработанному системой Медиалогия. Он занимает восьмое место из семидесяти депутатов республики.

МедиаИндекс – показатель, позволяющий качественно проанализировать эффективность работы того или иного депутата. Индекс рассчитывается автоматически по методике, разработанной компанией «Медиалогия» совместно с учеными-математиками и аналитиками масс-медиа и PR.

Значение МедиаИндекса определяется для каждой персоны в каждом сообщении СМИ. Индекс показывает, насколько персона захватила внимание аудитории, каков её настоящий «вес» в соцсетях. Для этого оцениваются все упоминания на всех платформах. Для каждого упоминания взвешивается влиятельность площадки и вовлеченность конкретного сообщения. Значение Индекса зависит от аудитории автора или сообщества, которые опубликовали сообщение, аудитории их репостеров, и от значения вовлечённости сообщения.

Первая десятка депутатов Государственного Собрания (Ил Тумэн) и их МедиаИндекс выглядит следующим образом:

ГУБАРЕВ Виктор Николаевич — 556,

ЕРЕМЕЕВ Алексей Ильич — 550,

ЛЕБЕДЕВ Виктор Николаевич — 519,

НИКОЛАЕВ Анатолий Николаевич – 479,

ЛАРИОНОВ Сергей Александрович — 386,

ЖИРКОВ Александр Николаевич – 362,

АТЛАСОВА Алена Николаевна – 357,

КОШУКОВ Александр Андреевич — 261,

ПИНИГИН Павел Павлович — 250,

ГОЛОМАРЕВА Елена Христофоровна – 247.

Эксперты отмечают активное участие Александра Кошукова в собраниях по отчетам правительства Якутии в Нерюнгринском районе. Народный депутат присутствовал на всех встречах с населением.

По итогам Послания президента В.В. Путина Федеральному Собранию Александр Кошуков заявил, что президент России подтвердил уверенность в правильном курсе страны.

Несмотря на принятый Госдумой в 2020 году Федеральный закон №498 «Об ответственном обращении с животными», проблема бродячих и беспризорных животных остается актуальной для большинства городов России. Закон необходимо дорабатывать. Поэтому, как сказал Александр Кошуков, депутаты должны разработать новые положения для этого закона.

Александр Кошуков оказывает материальную и организационную помощь в ремонте квартиры в городе Нерюнгри раненого участника СВО, призванного из Иенгры; участвует в организации дальневосточных турниров в Нерюнгри по боксу, вольной борьбе и борьбе хапсагай; работает над приданием памятнику Сталину в Чульмане статуса «Объект культурного наследия местного значения», участвует в Дальневосточном слете юнармейцев в городе Нерюнгри, организует встречи первостроителей и ветеранов Южно-Якутского территориально-промышленного комплекса, и многое другое.

В «зачет» депутатской активности Александра Кошукова пошли семь законопроектов, которые он инициировал в течение 2022 года, и над которыми в настоящее время работает Государственное Собрание (Ил Тумэн).

Активное участие населения в рассмотрении и обсуждении законопроектов Александра Кошукова делает народного депутата от Нерюнгринского района одной из наиболее значимых медиаперсон в Республике Саха (Якутия).