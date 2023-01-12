Александр Кошуков: Ветераны Чульмана – живые свидетели исторических событий на нашей земле

Совет ветеранов поселка Чульман – одна из самых активных и неравнодушных общественных организаций в Нерюнгринском районе. Его активисты регулярно собираются вместе, чтобы поговорить об актуальных вопросах жизни родного посёлка. Также дружно отмечают большие праздники, приглашая почетных гостей, своих друзей, включая уважаемых представителей власти.

«Поздравить ветеранов труда и тыла Чульмана с новогодними праздниками к нам пришли наши дорогие друзья – народный депутат Якутии Александр Андреевич Кошуков, Аюна Баяртуевна Дажидоржиева — заместитель главы посёлка Чульман Сталика Николаевича Дерягина. Наши почетные гости пожелали нам здоровья и долголетия, бодрости духа и активной деятельности. Они принесли ветеранам новогодние подарки и угощения: продукты, шампанское, фрукты, конфеты, сделав наш праздник веселым и незабываемым», — рассказала организатор встречи, председатель совета ветеранов поселка Чульман Татьяна Михайловна Бухальцева.

На праздничный вечер в кафе «Чорон» пришли 27 участников Совета ветеранов. Всех порадовал своим выступлением популярный чульманский вокальный ансамбль «Костёр на снегу». Поздравить ветеранов с Новым годом в этот вечер пришли Дед Мороз и Снегурочка. Да и сами ветераны труда и тыла Чульмана много пели, танцевали, радовались и желали друг другу всего самого доброго в новом году.



«Легендарный поселок Чульман – старейший в Нерюнгринском районе. Скоро он отметит вековой юбилей. Чульман помнит строительство АЯМа, первые автомобили на трассе, первых шахтеров в Южной Якутии, годы Великой Отечественной войны. Более двадцати лет – с 1941 до 1963 года — Чульман был районным центром нашего района. С создания в 1952 году Южно-Якуткой комплексной экспедиции (ЮЯКЭ) в Чульмане началось развитие геологии в нашем регионе, промышленное освоение и развитие Нерюнгринского района, строительство поселка Нерюнгра, который сегодня стал вторым по величине городом Якутии. Ветераны тыла и ветераны труда Чульмана, которых мы увидели на этом празднике – это живые свидетели и непосредственные участники многих исторических событий на нашей земле. От всей души мы желаем уважаемым представителям старшего поколения крепкого здоровья и долгих лет, успехов их замечательным детям и внукам, и чтобы всегда рядом с ними оставались близкие и родные люди», — сказал почетный гость мероприятия, народный депутат Якутии Александр Кошуков.