Александр Кошуков: В Совете Федерации высоко оценили работу команды Якутии





В Совете Федерации РФ состоялось расширенное заседание Комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера на тему «Комплексное развитие территорий Республики Саха (Якутия)». Делегацию Якутии возглавил глава республики Айсен Николаев. Участие в мероприятии приняли девять народных депутатов Якутии, четыре члена правительства республики и двое депутатов Якутской гордумы.

Итоги состоявшегося заседания Комитета Совета Федерации комментирует его участник, народный депутат Якутии Александр Кошуков:

«Мероприятия такого масштаба проводится примерно один раз в пять лет. Предыдущие дни республики в Совете Федерации состоялись в ноябре 2012 года и в декабре 2017 года, тогда мне тоже выпала честь принять в них участие. По итогам реализации постановления от 2017 года сейчас реконструируются 16 аэропортовых комплексов республики (включая Нерюнгри), строится Республиканский кардио-сосудистый центр в Якутске, а в законодательной сфере — принят федеральный закон №193-ФЗ «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне РФ» и разработан федеральный закон «О северном завозе».

Сегодня остро стоят вопросы создания комфортной среды для жизни граждан, сокращения аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда. Об этом, в частности, говорил председатель Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко. Для Якутии вопрос сокращения аварийного жилищного фонда является очень важным, так как в республике реализуется самая масштабная среди регионов России программа по переселению граждан из аварийного жилья. До конца 2025 года планируется расселить почти 61,7 тысячи граждан и ликвидировать более 1,1 млн квадратных метров аварийного жилья. Это 10 процентов от общероссийского значения. Удельный вес аварийного жилья по Якутии составляет 8,2 процентов, что в 12 раз превышает средний показатель по России. Тем не менее, несмотря на сложившуюся геополитическую ситуацию, на применяемые недружественными странами действия, темпы реализации проектов, направленных на комплексное развитие территорий, не должны снижаться.

Нам было приятно услышать высокую оценку заместителя председателя Совета Федерации Галины Кареловой. Она поблагодарила всю команду Якутии за активное участие в разработке стратегических документов, законопроектов, принимаемых профильным комитетом СФ, отметив, что Якутия всегда одной из первых включается в работу.

Галина Карелова поддерживает предложения Якутии и считает, что выработанный по отношению к нашей республике подход впоследствии может стать системным решением актуальной проблемы и для остальных субъектов РФ. Для нас было очень важно услышать эту оценку.

Итоги расширенного заседания Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера на тему «Комплексное развитие территорий Республики Саха (Якутия)» внушают оптимизм жителям нашей республики в том плане, что программа по переселению граждан из аварийного жилья будет продолжена», — сообщил народный депутат Якутии Александр Кошуков.