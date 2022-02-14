Александр КОШУКОВ: «В Нерюнгринском районе процветает незаконная торговля алкоголем»

В Нерюнгринском районе проводится систематическая борьба с незаконной реализацией алкогольной продукции и продажей контрафактного и фальсифицированного алкоголя с участием представителей правоохранительных органов, депутатского корпуса и общественности.

Возглавляемая мной рабочая группа, начиная с 2014 года, проводит регулярные рейды и проверки по выявленным фактам незаконной предпринимательской деятельности по продаже алкогольной продукции. Мероприятия проводятся не только в городе Нерюнгри, но и во всех населенных пунктах Нерюнгринского района. С помощью юристов и общественных активистов рабочая группа собирает, обобщает и анализирует доказательный материал о фактах незаконной продажи алкоголя, реализации контрафактной продукции. Собранные материалы передаются в правоохранительные органы для принятия мер в соответствии с действующим законодательством.

Десятки нелегальных пунктов продажи алкоголя работают, не имея лицензии, без правоустанавливающих документов на осуществление своей деятельности, грубо нарушая закон о времени продажи алкоголя в Республике Саха (Якутия), продавая некачественную и опасную для здоровья продукцию в ночное и утреннее время. Нелегальная торговля контрафактом происходит во всех населенных пунктах Нерюнгринского района. Фактически алкоголь в Нерюнгринском районе можно купить в любое время суток, в первую очередь – в предприятиях торговли, работающих круглосуточно.

При этом к предусмотренной законом административной ответственности привлекаются, как правило, рядовые исполнители — продавцы. Практически никогда за незаконную торговлю алкоголем не наказываются владельцы магазинов или юридические лица. После уплаты небольшого штрафа эта деятельность продолжается.

По итогам антиалкогольных рейдов, прослеживаются три основных направления грубых нарушений законодательства в этой сфере.

Первое: под видом фиктивно созданных предприятий общественного питания, идет бойкая торговля алкоголем в этих так называемых «ресторанах» и кафе» в такое время суток, когда реализация алкоголя в республике запрещена.

Второе: продажа алкоголя предприятиями торговли, не имеющими лицензии на продажу данного вида продукции. Как правило, здесь реализуется контрафакт, опасный для жизни и здоровья.

Третье: происходит торговля в не предназначенных для этого местах, в том числе, в гаражах, из автомобилей, из рук в руки и так далее.

При этом считаю нецелесообразным запрещать законную торговлю алкогольной продукцией. Не отказываясь от постоянной и активной борьбы за здоровый образ жизни, мы должны изучать и учитывать, например, провальный опыт так называемого «сухого закона» в США в 1920-1933 годах. Уменьшение употребления алкоголя в эти годы фиксировалось лишь официальными данными, подсчитать теневой и нелегальный рынок было невозможно. В годы «сухого закона» в Америке произошел взрывной рост смертельных отравлений по причине массового употребления суррогатов и некачественного алкоголя. Резко возросло употребление наркотиков, которых раньше в этой стране почти не было. Сухой закон в США полностью провалился, больно ударил по экономике, спровоцировал появление мафии, рост коррупции и организованной преступности. Но при этом он не достиг главной цели: пить меньше американцы не стали. Учитывая негативный опыт других стран, нам не обязательно сегодня наступать на те же «грабли».

Законы, касающиеся регулирования продажи алкогольной продукции, в Республике Саха (Якутия) работают недостаточно эффективно. Ограничения времени продажи алкоголя были приняты на законодательном уровне, в том числе, для того, чтобы исключить круглосуточную розничную продажу алкогольной продукции в магазинах, которые работают под видом баров и кафе. Тем не менее, такое положение дел ударяет в первую очередь по легальному бизнесу. Государству надо не душить легальный бизнес, а усилить контроль и меры противодействия именно теневому обороту алкогольной продукции. «Теневой бизнес» делает вид, что его не существует, и благодаря своей «невидимости» получает возможность игнорировать любые законы.

В Нерюнгри над отделами по продаже алкоголя часто вывешивается вывеска «Бар» или «Паб». В таких отделах, и с помощью этих названий, алкогольная продукция реализуется без ограничения времени суток. Так называемые «пивные бары», получили возможность работать в широком спектре времени суток. При этом деятельность этих так называемых «пабов» никем не контролируется. Не говоря уже о том контрафакте, который с утра до ночи реализуется в гаражах.

Заработанные преступным путем средства, как правило, идут на дальнейшее «развитие» той же теневой экономики, и новые точки продажи некачественного контрафактного алкоголя появляются как «грибы после дождя».

По итогам последних рейдов нами обнаружены разные нарушения законодательства о продаже алкоголя в следующих точках. Город Нерюнгри. Павильон «Мацар» (Кравченко, 19/4). Сосновая, 1 (подвал в жилом доме). Павильон «Ласточка» — на конечной остановке, улица Чурапчинская. Павильон «Махаон» (Комсомольская, 25). Павильон «Удача» (Южно-Якутская, 36/1). Минимаркет «Иффиш» (Кравченко, 8/2). Павильон «Радость» (Кравченко, 10). Магазин «Гастрономчик» (Кравченко, 18). Павильон «Амин» (Кравченко, 20). Магазин «Наш маркет» (Аммосова,4). Магазин «Минимаркет» (Аммосова,10/3). «Магазин «Луна» (Мира, 17). Павильон «Дукан» (Мира, 23/1). Павильон «Норд» (Дружбы, 13/2). Магазин «Гянджа» (Дружбы, 17/2).

Поселок Серебряный Бор. Павильон «Техран». Магазин Продукты» (дом 18). Павильон «Луна-2» (дом 14). Поселок Беркакит. Магазин «Хан Булан» (Оптимистов, 4). Магазин «Глобус» (Мусы Джалиля, 4). Магазин «Виктория» (Мусы Джалиля, 11). Магазин «Весна» (Мусы Джалиля, 9).

Собранные материалы будут переданы в правоохранительные органы. Прошу считать эти материалы официальным заявлением о правонарушениях в сфере незаконного оборота алкогольной продукции и продажи контрафактного и фальсифицированного алкоголя на территории Нерюнгринского района.

Активная работа в этом направлении будет продолжена.