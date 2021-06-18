Александр Кошуков: Спасибо, наши добрые ангелы и спасители!

Уважаемые жители Нерюнгринского района и

Республики Саха (Якутия)! Дорогие друзья!

В третье воскресенье июня в России, а также в Белоруссии, Украине, Казахстане, Латвии, Азербайджане и в ряде других стран, отмечается один из главных профессиональных праздников — День медицинского работника. Начало этому празднику в СССР положил Указ Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года «О праздничных и памятных днях».

Трудно переоценить значение медицины в жизни человека. Её история насчитывает столько же тысячелетий, сколько существует само человечество. На протяжении веков врачи и ученые постигают новые тайны человека, появляются новые методы диагностики и способы лечения, разрабатываются новые лекарства. Это непрерывный процесс, во главе которого стоят высокие профессионалы — люди в белых халатах.

Врач, медицинский работник – это особенная, уникальная профессия, заниматься которой сможет далеко не каждый человек. От представителей самой гуманной профессии ежедневно и ежечасно требуются не только хорошие знания и навыки, способность каждый день учиться новому, но и лучшие человеческие качества — верность своему профессиональному долгу, сострадание, милосердие, моральная и нравственная стойкость.

Профессия врача, как говорил А.П. Чехов, — это ежедневный жизненный подвиг. «Она требует чистоты души и помыслов. Надо быть ясным умственно, чистым нравственно и опрятным физически». Врач должен всегда быть добрым и милосердным, потому что дело, которым он занимается, облегчает страдания больного и спасает его от смерти.

В руках врача находится самое дорогое, что может быть у человека — человеческая жизнь. Многие из нас в определенные моменты оказывались на краю жизни и смерти, когда уже ничто не имеет значения, кроме одного: буду ли я жить, останусь ли здоровым? В такие моменты самые главные люди, которые остаются рядом с нами – это врачи, медицинские работники. Своими знаниями, профессионализмом, удивительной способностью сострадать и помогать, они спасают нас и возвращают нас к нормальной жизни. Труд специалистов в белых халатах — это высокое служение на благо людей.

В прошлом году человечество оказалось перед новым серьезным вызовом – мировой пандемией коронавирусной инфекции. Врачи, фельдшеры, медицинские сестры, санитарки – все, кто спасает жизнь и здоровье людей – исполняя профессиональный долг, оказались на передовой борьбы с неожиданным и невидимым, но очень опасным врагом.

Медицинские работники являются военнообязанными гражданами. В условиях чрезвычайной ситуации, не обсуждая приказы, словно на фронт, они пошли в «красные зоны», обсерваторы и госпитали, в операционные блоки и реанимации, в лаборатории и инфекционные отделения, чтобы спасать людей от неизвестной до сих пор болезни. Каждый день и час боролись за жизнь пациентов, применяя свои знания, профессионализм, старание и самоотверженность, героизм, благородство и служение профессии.

Ради больных, ради своего профессионального долга, они на много дней покидали своих близких, детей, семьи. Каждый день мужественно шли к пациентам, в «красные зоны», рискуя собственным здоровьем и нередко — самой жизнью.

Эта борьба продолжается до сих пор. Уже изобретена вакцина, способная противостоять болезни, и те же медицинские работники остаются на передовой кампании вакцинации. Медики отлично понимают поставленную перед ними задачу: создание коллективного иммунитета, который поможет нам вместе преодолеть смертельную инфекцию.

Мировая пандемия заставила глубоко задуматься о необходимости оснащения учреждений здравоохранения новой техникой, обострила внимание властей к медицине, благодаря чему резко увеличилось финансирование материально-технической базы больниц по всей стране. Важнейшим фактором, способствующим увеличению эффективности и скорости лечения, стало беспрецедентное оснащение учреждений здравоохранения новым и самым современным оборудованием. Не случайно 2021-й год в Республике Саха (Якутия) объявлен главой Якутии Айсеном Николаевым Годом Здоровья. Это очень важно.

Сегодня в сфере здравоохранения Нерюнгринского района происходят кардинальные перемены, связанные с реализацией Стратегии развития здравоохранения, разработанной по поручению главы Якутии руководством и специалистами Нерюнгринской ЦРБ. Происходит полный «апгрейд» медицинских учреждений, который включает в себя капитальные ремонты зданий и помещений, оснащение современным медицинским оборудованием, внедрение высокотехнологичной медицины, решение кадровой проблемы больниц и поликлиник, получение лицензий на новые виды медицинского обслуживания. Это будет способствовать повышению качества, доступности и удовлетворенности жителей уровнем оказания медицинской помощи.

Сегодня мы от всей души поздравляем медицинских работников с профессиональным праздником и преклоняемся перед их мужеством и профессионализмом. Даже когда закончится пандемия, когда выздоровеет последний больной, мы не должны забывать, кого мы должны благодарить, и кем должны восхищаться.

Уважаемые медицинские работники – врачи, фельдшеры, санитарки, лаборанты, все люди самой благородной и гуманной профессии!

В День медицинского работника разрешите пожелать вам крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия! Ваш труд по-настоящему гуманный и героический – возвращать людям здоровье, радость жизни. Сколько слез радости и признательности вы видите на лицах ваших пациентов и их близких. Вы наши добрые ангелы и спасители в самые тяжелые минуты нашей жизни. Желаю вам выстоять, вытерпеть, спасти людей, победить болезни, ощущая поддержку каждого человека, и чтобы ваш труд был оценен по заслугам!

Желаю вам успехов не только на работе, но и дома! Пусть всегда тепло горит семейный очаг, радуют и приносят поводы для гордости дети, пусть в вашей личной жизни всегда царят только свет и гармония!

Спасибо вам, уважаемые медицинские работники, за ваш благородный труд и профессионализм, за вашу человечность, душевность, сердечность и сопереживание! С праздником!

Александр КОШУКОВ,

народный депутат Якутии.