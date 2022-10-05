Александр Кошуков: Системе образования в Нерюнгринском районе – почти сто лет!

Уважаемые жители Нерюнгринского района! Дорогие учителя, уважаемые работники педагогического труда!

Сегодня, 5 октября, отмечается Всемирный День учителя. В этот день во всей нашей стране благодарят и славят своих педагогов – любимых учителей, мудрых наставников, тех замечательных людей, которые дают нам первые знания, путевку в жизнь, а после окончания школы по-прежнему остаются неравнодушными ко всем нашим новым достижениям и успехам.

Известно, что системе образования в Нерюнгринском районе в два раза больше лет, чем самому городу Нерюнгри! Первая эвенкийская школа на территории Южной Якутии была основана в 1927 году в будке «Якут» около поселка Нагорный. В 1953 году она была переведена в Золотинку (ныне это село Иенгра), а в 1977 году реорганизована в Золотинскую школу-интернат.

В 1933 году была открыта первая школа в Чульмане. Сначала она была семилеткой, а в 1957 году состоялся первый выпуск полной средней школы.



В апреле 1976 года на месте будущей школы №1 города Нерюнгри в старом городе был только котлован, а в 1 сентября дети пришли учиться в новое здание. Первая школа, директором которой была Нелли Вдовина, была рассчитана на 392 учащихся, а приходил в нее 1101 ученик. Уроки шли в три смены, они начинались 8.00 часов утра, а в 23.30 детей третьей смены заканчивали развозить по палаткам.

1 апреля 1977 года была открыта первая в новом городе школа — №3. Она находилась в 16-квартирном доме на улице Комсомольская. Первым директором школы был Владимир Плотников, его супруга Валентина Дмитриевна была завучем. Дети учились в три смены, а уже в 1978 году было построено каменное здание этой школы на улице Южно-Якутской. В свое время мне посчастливилось окончить именно эту школу.

В Нерюнгринском районе всегда с огромным уважением относились к труду педагогов. В историю нашего города и района навсегда вошли выдающиеся педагоги, ставшие Почетными гражданами Нерюнгринского района. В 1985 году почетным гражданином Нерюнгри стала директор школы № 7 поселка Чульман Анна Белозерова, в 1990 году — учитель немецкого языка гимназии №1 Галина Заднепровская, в 2005 году — учитель русского языка и литературы средней школы №7 поселка Чульман, заслуженный учитель ЯАССР Эмма Сахаутдинова. В 2013 году почетное звание присвоено директору школы №1 с 1982 по 2013 годы Зое Светочевой. В 2016 году — учителю эвенкийского языка, заместителю директора школы «Арктика» Клавдии Макаровой.

История района увековечивается в именах, которые носят наши школы. В 1997 году Золотинской школе-интернат было присвоено имя выдающегося ученого Глафиры Василевич. В 2015 году школа №1 названа именем председателя исполкома Михаила Кочнева, гимназия №1 – именем геолога Саимы Каримовой, лицей №24 – именем строителя Евгения Варшавского. В 2020 году школа №14 поселка Серебряный Бор получила имя строителя Алексея Новолодского, а школе № 18 присвоено имя строителя Михаила Михеева.



Сегодня в двадцать одном общеобразовательном учреждении Нерюнгринского района трудится полторы тысячи человек. В нерюнгринских школах учится почти десять тысяч детей. Каждый год более тысячи детей приходят учиться в первые классы наших школ.

Десятки нерюнгринских педагогов становились победителями конкурса лучших учителей России, получали звания Лауреата Золотого знака «Учительская слава». Под стать своим педагогам и ученики – ежегодно десятки выпускников становятся обладателями золотых и серебряных медалей за особые успехи в учебе.

Школа – не только источник знаний, но и второй дом, где наши дети учатся отличать добро и зло, жить в коллективе, трудиться в команде, быть честными и справедливыми, уважать старших, любить родной край. Именно вы, наши прекрасные педагоги, формируете образованную и развитую молодёжь, которая завтра будет определять судьбу нашего района, нашей республики и всей большой России.



Дорогие учителя, уважаемые ветераны педагогического труда!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником — Днём учителя! От всего сердца желаю вам здоровья, успехов, оптимизма и новых творческих свершений в вашем благородном труде. Благодарю вас за доброту, терпение, душевное участие и самоотверженность, благодаря которым определяются высокие результаты вашей замечательной работы.

Желаю вам крепкого здоровья и жизненного благополучия, высоких творческих побед и радости новых открытий, успехов и достижений вашим благодарным ученикам!



Александр КОШУКОВ, народный депутат Якутии.