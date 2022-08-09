Александр Кошуков: С праздником, Иенгра — уникальная жемчужина Южной Якутии!

Дорогие друзья!

9 августа отмечается Международный день коренных народов мира. Этот праздник отмечается по решению ООН с 1994 года. В том году было объявлено Международное десятилетие коренных народов мира. А 20 декабря 2004 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила второе Международное десятилетие коренных народов мира под лозунгом «Десятилетие действий и достоинства» и призвала правительства отмечать этот день на национальном уровне. Сегодня этот день отмечается в 90 странах, в том числе, разумеется, в Российской Федерации, где в 39 регионах проживает 47 малочисленных этносов. Причем 40 из них представляют коренные малочисленные народы Сибири и Дальнего Востока. В Якутии насчитывается пять коренных малочисленных народов Севера – эвенки, эвены, чукчи, юкагиры и долганы. В республике проживает 15 процентов от численности всех коренных малочисленных народов России.

Настоящей жемчужиной — не только Южной Якутии, но и всей нашей многонациональной республики — является село Иенгра.

Известно, что именно эвенки были первыми жителями на нашей нерюнгринской земле. Непревзойдённые охотники и оленеводы, верхом на оленях и в упряжках, они освоили огромные просторы Сибири и Дальнего Востока. Позже, во время промышленного освоения труднодоступных богатств Южной Якутии, никто не мог обойтись без опытного проводника-каюра. Успех многих экспедиций обеспечивали коренные местные жители, досконально знавшие природу родного края и щедро делившиеся своими знаниями. В знак благодарности и уважения этим людям, в 2020 году в Нерюнгри был открыт памятник эвенкам-каюрам, которые сопровождали геологические экспедиции по Южной Якутии.

Почти четыреста лет назад, в 1643 году, в походе Василия Пояркова принимали участие проводники-эвенки. Этот поход открыл для России весь Дальний Восток. Отряд Василия Пояркова зимовал на реке Гонам, то есть на территории сегодняшнего Иенгринского национального эвенкийского наслега.

В геологических экспедициях работали многие оленеводы колхоза «Дружба». Еще в начале ХХ века эвенк Филипп Леханов знал о залежах угля и месторождениях золота. В 1951 году он показал их геологам из партии Галины Лагздиной. Молодой каюр-оленевод Николай Кондаков по её поручению доставил уголь на пробы из Нерюнгри в Чульмакан. 83-летний Наум Пудов стал бесценным каюром для Алданской научно-исследовательской мерзлотной станции В. Алексеева в бассейнах рек Чульман и Горбылях, и многие другие.

Коренные народы, которые тесно связаны с природой, являются, без преувеличения, «совестью» нашей планеты. Сегодня общественники Иенгры – Юрий Юхновец, Сергей Решетняк и многие другие – борются за сохранение чистоты ручья Семеновский, которому угрожают экологические нарушения со стороны промышленного предприятия. Так Иенгра становится показателем не только «здоровья» природы, но и правильного, здорового развития всего общества, промышленности и экономики.

Государственная политика Российской Федерации и Республики Саха (Якутия) заключается в бережном сохранении культуры, языка, традиций каждого малочисленного народа, живущего в большой многонациональной стране и республике. В Якутии действует шесть законов, направленных на сохранение и развитие коренных малочисленных народов. Действует программа социального развития села с отдельными разделами, посвященными оленеводству, рыбным и охотничьим хозяйствам.

Огромным достижением для сохранения и развития Иенгры стало создание Иенгринского национального эвенкийского наслега. Решающую работу по его созданию провели депутат Государственной думы РФ четвертого и пятого созывов Василий Шестаков и глава села Иенгра в 2007-2013 годах Юрий Юхновец. Решение о создании эвенкийского наслега было принято 12 октября 2007 года на сельском сходе жителей Иенгры. В сентябре 2008 года это решение поддержал и депутаты сельского совета, а 10 марта 2009 года внеочередная сессия депутатов Нерюнгринского районного Совета единогласно согласились с предложением жителей села Иенгра о Иенгринского эвенкийского национального наслега.

Сегодня перед обществом стоит задача сохранения культуры и традиций коренных малочисленных народов Севера, чтобы недропользователи, приходящие на территорию их проживания при освоении природных богатств бережно относились не только к природе и экологии, но и уважали традиции, жизненный уклад этих народов, помогали им в социально-экономическом развитии.

Уважаемые нерюнгринцы и жители Республики Саха (Якутия), дорогие жители Иенгры! От всей души поздравляю вас с Международным днем коренных народов мира! Желаю крепкого здоровья и счастья, дальнейшего развития и процветания, творческих успехов и благополучия!