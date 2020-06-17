Александр Кошуков: Призываю всех якутян проголосовать за новую Конституцию!

Дорогие друзья, земляки, уважаемые жители Республики Саха (Якутия)!

1 июля состоится общероссийское голосование, в ходе которого всем гражданам нашей большой страны предстоит ответить на вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?».

Напомню, что 12 марта 2020 года народные депутаты Республики Саха (Якутия) поддержали принятие закона Российской Федерации о поправке к Конституции РФ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти».

Общероссийское голосование поначалу было намечено на 22 апреля, но из-за пандемии коронавируса – для того, чтобы не подвергать риску здоровье наших граждан — временно было отложено. Сейчас ситуация нормализуется, ограничения постепенно снимаются, и поэтому 1 июля мы сможем, наконец, сказать своё решительное «да» проекту новой Конституции.

Принятие новой Конституции РФ – это историческое событие, масштаб которого нам, как и всем россиянам, еще предстоит оценить со временем. В Конституцию РФ вносятся изменения в 39 статей. Также дополнительно вводится еще пять новых статей. Все они назрели и необходимы, поскольку продиктованы временем, изменяющимися реалиями мира. Как известно, с момента принятия предыдущей Конституции РФ прошло уже почти 27 лет!

Основополагающими поправками считаю впервые закрепленный в Конституции социальный блок. Это установление гарантии МРОТ не менее величины прожиточного минимума, гарантия индексации пенсий не реже одного раза в год, введение ежегодной индексации социальных выплат и многие другие. На конституционном уровне определяется, что система пенсионного обеспечения формируется на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений. Эти нормы раньше были закреплены различными подзаконными актами .Теперь они чётко записаны в Основной закон, и это становится очень важной гарантий того, что Российская Федерация станет социальным государством, защищающим качество и уровень жизни каждого своего гражданина.

Каждый из нас является родителем – матерью, отцом, дедушкой, бабушкой. Важнейшие поправки в Конституцию направлены на защиту семьи, материнства, отцовства, института брака как союза мужчины и женщины. Дети объявляются важнейшим приоритетом государственной политики России. Государство берет на себя обеспечение малышей всем необходимым, создает условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим.

Новая Конституция законодательно обеспечивает защиту исторической правды и будущего нашей страны. «Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается»,

— очень чётко говорится в тексте Конституции. Символично, что Конституция принимается именно в 2020 году, который в РФ объявлен Годом памяти и славы, в Якутии — Годом патриотизма, в Нерюнгринском районе — Годом героического наследия.

Если продолжить тему патриотизма, стоит отметить, что новая Конституция законодательно защищает суверенитет Российской Федерации, закрепляет единство страны и верховенство российского права. Одна из поправок в Конституцию РФ говорит: «Российская Федерация

обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности». Это подразумевает

«установление запрета на отчуждение любой части территории Российской Федерации и о недопустимости призывов к таким действиям». Также предусмотрено недопущение вмешательства во внутренние дела нашего государства. С принятием поправок в Конституцию на территории нашей страны решения межгосударственных органов, в их истолковании, противоречащем Конституции РФ, не будут подлежать исполнению.

Для нашей многонациональной республики очень важно, что впервые в Основном законе страны официально закреплено сохранение и гарантия государством культурного и языкового многообразия многонациональной России. Формулировка «русский язык как язык государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации» означает, что единым государственным языком для всех россиян, для представителей всех национальностей, является русский язык. Плюс в каждом отдельном субъекте Федерации – языки населяющих его народов и национальностей.

Для Якутии также немаловажно, что поправками предусмотрена возможность в соответствии с федеральными законами создания на территории Российской Федерации федеральных территорий. Это будет касаться земель, необходимых для нужд обороноспособности нашей страны, освоения космического пространства. Финансировать федеральные территории, содержать и развивать их будет Российская Федерация, и это существенная помощь нашей республике.

Поправки в Конституцию позволят эффективно решать современные экологические проблемы. Региональная власть будет в ответе за экологию и сохранение окружающей среды, поэтому эти поправки станут весомым аргументом для нарушителей.

Таким образом, поправки в Конституцию направлены на закрепление суверенитета РФ, защиту исторической правды, развитие политической системы, защиту детства, ветеранов, людей труда, охрану здоровья, семейных и культурных ценностей. Несомненно, они будут полезны для страны, для общества и для всех граждан нашей страны. Раскрывая социальный характер государства, они создают реальные условия для уверенного развития России на длительную историческую перспективу, для улучшения качества и уровня жизни всех россиян.

Призываю всех якутян, всех жителей нашей большой страны проголосовать за поправки к Конституции, поддержать инициативу президента Российской Федерации и главу нашей республики!»