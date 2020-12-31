Александр Кошуков поздравляет с Новым годом

Дорогие жители Нерюнгринского района, уважаемые якутяне!

Наступает то волшебное время, когда каждое мгновение приближает нас к Новому году. В эти дни мы по традиции подводим итоги года уходящего, определяем для себя новые планы, загадываем главные и самые дорогие желания на год наступающий.

Новый год – праздник, который для каждого человека начинается в самом раннем детстве. Он ассоциируется радостью, подарками, весельем и хорошим настроением! У нас рождаются новые надежды и мечты, о которых мы за праздничным семейным столом рассказываем самым дорогим и близким людям.

Новый год — один из древнейших праздников в мире. На Руси в дохристианские времена его отмечали в дни весеннего равноденствия. С приходом христианства (988 год) Русь перешла на юлианский календарь. С тех времен начало года стали встречать в первый день весны, считающийся днем зарождения мира.

В 1492 году дату начала года перенесли на 1 сентября. Соответствующий указ был подписан Иоанном Третьим. Чтобы создать у народа праздничное настроение, государь устроил в Кремле пышное торжество, на которое были приглашены все желающие.

В 1699 году Петр Первый указом «О реформе календаря в России» приказал перенести празднование Нового года на общепринятый в Европе день – 1 января. Указом царя все жители больших и малых городов должны были радостно встречать праздник, поздравлять друг друга и дарить подарки. Государь лично поздравил всех собравшихся на Красной площади с Новым 1700 годом.

В 1897 году день 1 января в России стал выходным. С 1930 по 1947 год этот день был рабочим, в 1947 году ему вернули статус выходного. Долгое время в Советском Союзе праздником было только 1 января. В 1995 году вышел указ о новогодних каникулах, и с учетом переносов выходных январский отдых увеличился до десяти дней.

Дорогие друзья! Уходящий 2020-й год стал для всех нас очень непростым. Он принес всему человечеству неожиданный и очень серьезный вызов в виде мировой пандемии коронавируса. Это заставило всех нас почувствовать особую ответственность перед собой и своими близкими за своё поведение, образ жизни, соблюдение общих для всех правил. Ситуация потребовала новых решений, особых усилий всего общества, перехода деятельности на удаленные и дистанционные форматы жизни, на онлайн-работу и так далее.

Было нелегко, но все вместе мы справились с неожиданным и жестким вызовом нового времени! Сохраняя взаимопонимание, солидарность, во всём помогая друг другу, мы смогли достойно противостоять коварному вирусу. Мы поняли главное: только вместе, объединившись, можно выстоять, и только вместе, общими усилиями мы сможем победить нежданного и коварного «врага».

Несмотря на сложнейшие вызовы нового времени, нерюнгринцы и все якутяне продолжали добросовестно работать, добиваясь в уходящем 2020 году новых больших трудовых побед. В 2020-м году в Нерюнгринском районе были запущены новая шахта и фабрика, строилось новое жильё, началась реконструкция аэропорта, успешно завершился капитальный ремонт детской поликлиники, больницы оснащались самым современным медицинским оборудованием. Больших трудовых успехов достигла вся наша республика!

За этими победами стоит огромная работа тысяч людей, которые прославляют Якутию своими трудовыми победами, успехами, профессионализмом, мирным созиданием, любовью к родной земле. Не случайно минувший 2020-й год в Республике Саха (Якутия) был объявлен Годом патриотизма.

Новый 2021-й год глава Республики Саха (Якутия) Айсен Сергеевич Николаев объявил Годом Здоровья. В Нерюнгринском районе 2021-й станет Годом пожилого человека. Они пройдут под девизом, который провозгласил глава республики: «Нет ничего более ценного, чем жизнь человека, нет ничего важнее, чем забота о человеке». Главная задача каждого из нас: улучшение качества жизни, сохранение и преумножение благополучия якутян.

Дорогие друзья! Скоро часы пробьют двенадцать раз, и мы шагнем в новый 2021 год с надеждой и верой в лучшее будущее. Пусть Новый 2021-й год откроет каждому человеку двери в новую жизнь, где есть место только хорошим новостям, радостным переменам, успешным стартам и достижению вершин! Пусть сбудутся лучшие желания каждого из нас!

Желаю вам и всем вашим близким и самым любимым людям в Новом году крепкого здоровья и огромного счастья, семейного благополучия и мира в каждом доме, исполнения желаний, успехов вашим детям, здоровья и бодрости вашим родителям, оптимизма, радости и хорошего настроения.

С новым годом! С новым счастьем!

Александр КОШУКОВ,

народный депутат Республики Саха (Якутия).