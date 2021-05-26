Александр Кошуков поздравляет с Днем предпринимателя

Уважаемые предприниматели, дорогие коллеги!

26 мая отмечается День российского предпринимательства. Этот профессиональный праздник был учрежден 18 октября 2007 года президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. День российского предпринимательства стал данью уважения представителям новой формации, людям столь необходимой обществу профессии, признанием огромного значения, которое российские предприниматели имеют сегодня в российской экономике.

Предприниматели – это инициативные и самостоятельно мыслящие, уверенные в себе и независимые люди, сумевшие организовать и развивать свое дело, найти и прочно занять свое место в системе современного рынка. Сегодня в Республике Саха (Якутия) в сфере предпринимательства зарегистрировано 47 295 малых и средних предприятий. Это ИП, микропредприятия, малые предприятия — 150, средние предприятия — 4. Зарегистрировано 11 262 юридических лиц: микропредприятия — 10 518, малые предприятия — 697, средние предприятия — 47.

В апреле 2021 года количество работников, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в Якутии впервые превысило 100 тысяч человек. Это очень мощная составляющая республиканской экономики и её налогооблагаемой базы.

Несмотря на постоянную государственную поддержку малого и среднего бизнеса, у предпринимательства в Республики Саха (Якутия) достаточно много актуальных проблем. Серьезным испытанием для малого и среднего бизнеса стала пандемия, которая заставила многие предприятия ограничить обороты и даже закрыться. На Крайнем Севере по-прежнему велика социальная нагрузка на малый бизнес. Размер минимального размера оплаты труда составляет 42% медианной заработной платы, и с 1 января 2021 года в России установлен в размере 12 792 рубля. С учетом районного коэффициента и максимальной «северной» надбавки (80%) он составляет на территориях с районным коэффициентом 1,7 — 31 890 рублей, с районным коэффициентом 2,0 — 35 818 рублей. Из этих сумм предприниматель по различным льготам должен оплатить работнику более 40 процентов.

Оплачиваемый отпуск в Якутии составляет 52 рабочих дня, в то время как в центральных и южных регионах России – 28 дней. Оплата повышенных северных отпусков работников целиком ложится на плечи предпринимателя. По закону о льготах северянам, предприниматель раз в два года оплачивает проезд своему работнику и членам его семьи. Таких обязанностей у предпринимателей, работающих на «материке», нет вообще. Каждый ли предприниматель, особенно начинающий, выдержит такую дополнительную финансовую нагрузку, как это происходит на Крайнем Севере?

Отопительный сезон на Севере продолжается девять месяцев и более. При этом тарифы на тепло – одни из самых высоких в стране. Большие «северные» тарифы на электроэнергию и коммунальные услуги также ложатся в себестоимость работы предпринимателя. Повышение себестоимости продукции делает малый бизнес на Крайнем Севере неконкурентоспособным по сравнению с другими регионами, и это тоже очень большая проблема всех предпринимателей-северян.

Меры социальной поддержки жителей Крайнего Севера, безусловно, необходимы. Но они не должны полностью ложиться только на плечи предпринимателя. Должна быть выстроена государственная политика поддержки северян. Те расходы, которые несет предприниматель в отношении северных льгот, должно централизованно брать на себя государство.

Это проблемы всем известны. Сегодня, в день праздника, мы благодарим предпринимателей за энергию, эффективность, упорство, профессионализм, которые позволяют добиваться успеха даже в самые сложные времена. Предприниматели Якутии активно участвуют в поддержке благотворительных инициатив, оказывают спонсорскую поддержку многим социальным учреждениям, и таким образом вносят большой вклад в обеспечение социальной стабильности и качество жизни в нашей республике.

Уважаемые предприниматели! Разрешите от всей души поздравить вас с профессиональным праздником!

Желаю вам крепкого здоровья и благополучия, высокого спроса на вашу продукцию, стабильной выручки, налаживания прочных партнёрских связей, процветания и уверенности в завтрашнем дне!

Александр КОШУКОВ, предприниматель, народный депутат Государственного Собрания (Ил Тумэн)

Республики Саха (Якутия).