Александр Кошуков поздравляет нового главу

В Нерюнгринском районе успешно прошли досрочные выборы главы района. На них уверенно победил кандидат от «Единой России», директор по персоналу ОАО ХК «Якууголь» Роман Михайлович Щегельняк.

Поддержав Романа Щегельянка, жители Нерюнгринского района выступили за перемены и дальнейшее социально-экономическое развитие района. В своих предпочтениях нерюнгринцы учитывали высокие деловые и человеческие качества кандидата, содержание его программы, видение будущего и способы преодоления существующих проблем.

Сам кандидат, который провел более 150 встреч с избирателями в самых разных аудиториях, сумел донести до жителей района хорошие перспективы и высокие возможности Нерюнгринского района.

Избирательная кампания прошла в честной и корректной борьбе. Были организованы и проведены дебаты всех кандидатов, каждому из которых была предоставлена возможность донести до избирателей свое видение ситуации и предполагаемые решения. Кандидаты получили право выступать со своими программами в средствах массовой информации и напрямую встречаться с избирателями, которые 23-25 апреля сделали свой выбор.

К сожалению, из-за продолжающейся пандемии коронавируса, явка на избирательные участки была не самой высокой – 23 процента. Тем не менее, все желающие высказать свою позицию смогли прийти на выборы и проголосовать за своего кандидата.

Достойный выбор нерюнгринцев, безусловно, будет способствовать дальнейшему развитию крупнейшего района Якутии, росту его промышленности, развитию социально-экономической сферы и улучшению качества жизни.

Поздравляю Романа Михайловича Щегельняка с победой на выборах! Желаю новому главе Нерюнгринского района успехов в работе и процветанию района под его руководством.