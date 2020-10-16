Александр Кошуков об истории дороги

Уважаемые жители Нерюнгринского района! Ежегодно в третье воскресенье октября отмечается День работников дорожного хозяйства.

Сегодня, в XXI веке, строительство дорог – одна из наиболее востребованных и динамично развивающихся отраслей народного хозяйства.

История каждого населенного пункта, как и крупного предприятия, начинается с дороги к нему. Еще в начале прошлого столетия Якутия фактически находилась в изоляции от Российской Империи, была оторвана от граничащих с ней областей, так как протяженность единственного сезонного пути в Якутию Иркутск – Якутск была очень велика, составляя 2 650 км.

С Амуро-Якутской магистрали, которая в середине ХХ века стала трассой «Лена», начиналось освоение Южной Якутии. Открытие месторождений золота в Алдане в 20-е годы стало толчком к строительству дороги от Транссибирской магистрали до новых приисков. Именно благодаря строительству дорог, в Южной Якутии стали появляться новые населенные пункты – Нагорный, Чульман и другие.

Построить дорогу – дело не одного десятилетия. По будущей дороге китайские контрабандисты, алданские старатели, верблюды из Монголии и олени местных эвенков ходили с середины XIX века. Но самой дороги как таковой не было.

Создание золотодобывающей промышленности для СССР было делом стратегической важности. Рост потребности снабжения приисков в техническом оснащении и обеспечении продовольствием обусловили необходимость строительства автомобильной дороги, пригодной для проезда тяжелых крупногабаритных машин.

Масштабные изыскательские работы по трассировке будущей автодороги через поселок Незаметный до реки Алдан дали старт крупнейшей дорожной стройке.

В 1925 году начались работы по строительству грунтовой дороги от станции Большой Невер на город Томмот. Районным центром с 1926 года был посёлок Нагорный. Он располагался по обоим берегам верховья реки Тимптон у склона Яблоневого хребта. К посёлку также относились близлежащие дорожные будки «Якут», «Новая будка», «Делегатка», «Орочон».

В 1926 году на зимовье Утесном появились первые 19 жителей – 14 мужчин и 5 женщин. В 1928 году Утёсный был переименован в автопункт Чульман, потому что здесь была образована следующая автодорожная будка по ремонту автомобилей.

Тем же летом 1928 года был дан сквозной проезд от Большого Невера до Томмота. В сентябре 1928 года на берег реки Чульман впервые пришел автомобиль.

1929 год стал началом деятельности автомобильного и дорожного хозяйства АЯМа, когда дорога и её строительство стали подчинены одному хозяину — «АЯМзолототрансу». В распоряжении предприятия было пять автомобилей марки «Штейер» грузоподъемностью 2,5 тонны каждый. В 1932 году в «АЯМтранс» стали поступать в массовом количестве грузовые автомобили с новых советских автозаводов.

В начале 1930- х годов на участке Томмот – Якутск, за исключением последних перед Якутском 100 км, работы, связанные с прокладкой зимника, были завершены.

Работа дорожников Якутии в годы индустриализации, разрушительной Великой отечественной войны и период послевоенного восстановления хозяйства осуществлялась фактически бесперебойно. В апреле 1949 года дорога от Большого Невера до Томмота стала частью большой сети общегосударственных дорог СССР. Начался новый этап в развитии дороги Невер – Якутск.

Благодаря развивающейся трассе, проходящей почти по всей Якутии, поселок дорожников и автомобилистов Чульман стал главным транспортным узлом Южной Якутии. 15 апреля 1941 года был подписан Указ Президиума Верховного Совета ЯАССР «О перенесении районного центра Тимптонского района из поселка Нагорный в поселок Чульман». Райцентром он был до 1963 года.

В 1962 году была проложена трасса от Томмота до Якутска. В 1971 году на смену паромной переправе через реку Амга пришел мост протяженностью 327 метров. Введенный в эксплуатацию в 1987 году мост через реку Алдан сделал трассу «Лена» круглогодичной.

В 2010 году была принята Федеральная целевая программы «Развитие транспортной системы России. В 2010-2015 году было реконструировано более 300 км автомобильной дороги. В 2015-2020 году капитально отремонтировано еще 350 км трассы. Сейчас на трассе «Лена» ремонтируется 120 км в год. Новые участки магистрали отвечают самым современным требованиям. К 2022 году на всей своей протяжённости автодорога должна иметь капитальный тип покрытия из асфальтобетона.

За всем этим стоит огромный труд дорожников, в том числе из Нерюнгринского района.

Уважаемые работники дорожного хозяйства! Ваша профессия всегда востребована. Вы являетесь настоящими первопроходцами. Благодаря вашему труду, осваиваются новые земли, на которых зарождается новая жизнь и поднимается экономика нашей страны.

В день вашего профессионального праздника разрешите пожелать вам здоровья и счастья, успехов и благополучия, хороших дорог и стабильного финансирования, ясной погоды и безотказной техники, мира в семьях, радости и оптимизма!