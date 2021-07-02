Александр Кошуков о вакцинации

30 июня первую вакцинацию от новой коронавирусной инфекции прошёл народный депутат Якутии Александр Кошуков. Как и всем вакцинируемым, ровно через три недели ему предстоит вторая прививка, после чего он, как и тысячи нерюнгринцев, получит стойкий иммунитет против вируса. Мы спросили народного депутата Якутии о его самочувствии, и попросили прокомментировать это событие.

«Всё прошло отлично! Перед вакцинацией необходимо заполнить не сложную анкету, измерить температуру, кровяное давление, пройти пульсоксиметрию (степень насыщения крови кислородом). Это занимает минут пять. После обследования врач дает добро, и медсестра ставит прививку в предплечье. Быстро, легко и абсолютно безболезненно. После вакцинации в течение трех суток не рекомендуется мочить место прививки, посещать сауну, баню, принимать алкоголь и избегать чрезмерных физических нагрузок. Рекомендации абсолютно не сложные и легко выполнимые.

Что сказать об ощущениях? В течение уже трех суток никаких побочных симптомов у меня не наблюдается. Чувствую себя хорошо и ожидаю три недели, дату второй прививки», — рассказал Александр Кошуков.

По состоянию на 2 июля, в Нерюнгринском районе сделали прививки уже около 12 тысяч человек. Ни у одного человека в нашем районе после вакцинации никаких осложнений не было. Сейчас в прививочных пунктах района остается ещё около тысячи вакцин, готовых к использованию. В ближайшие дни ожидается поступление еще четырех тысяч доз.

Вакцинация проходит активно, работают прививочные пункты в поликлиниках, во всех населенных пунктах, в крупных промышленных организациях и в ЦКиД им. А.С. Пушкина. В СОК «Шахтер» прививочный пункт временно закрыли, потому что вполне хватает других пунктов. На процедуре вакцинации также активно работают выездные мобильные бригады, обслуживающие организации района.

«Твёрдо убежден, что пройти вакцинацию необходимо всем. Сегодня это долг каждого добропорядочного и законопослушного гражданина. Мы все живем в одном районе, в городе, где постоянно общаемся, контактируем. В этих условиях вакцинация становится уже не личным вопросом каждого человека, а общим делом, условием нашей коллективной безопасности, общего здоровья и стабильности. Победить коронавирусную инфекцию можно только созданием коллективного иммунитета. Он достигается при вакцинации минимум 60% населения. С учетом изменчивости вируса – лучше иметь коллективный иммунитет с запасом — 70-80%. Причем, как говорят эпидемиологи, вакцинация должна пройти достаточно быстро. Когда в обществе уже велика прослойка привитых людей, но всё ещё много не привитых, создаются условия для активного отбора более агрессивных, устойчивых к антителам мутировавших штаммов.

Призываю всех жителей Нерюнгринского района приходить в пункты вакцинации. Не поддавайтесь разным фантазиям на темы прививки, фейкам, не верьте ложным мифам о вакцинации, которых у нас распространяется немало. Думайте в первую очередь о вашем собственном здоровье и о здоровье близких вам людей. И не сомневайтесь в полезности этого мероприятия. Только все вместе, общими усилиями, с ответственностью и сознательностью, мы сможем победить новую коронавирусную инфекцию!», — прокомментировал народный депутат Якутии Александр Кошуков.

12 тысяч нерюнгринцев успешно прошли вакцинацию от коронавируса, показав хороший пример другим своим землякам.

Добро пожаловать в пункты вакцинации!