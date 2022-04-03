Александр Кошуков: Нет ничего важнее, чем хороший отец и крепкая семья!

Для каждого человека нет ничего важнее, чем крепкая и дружная семья. Мама – это источник всей жизни на земле, хранительница семейного очага. Отец – это крепкая опора и надежная защита, основа крепкой семьи, главный пример подражания для сына и первая любовь для дочери. Отец отвечает за семью, за её благосостояние и безопасность, за воспитание детей, их социализацию в нашем большом и непростом мире.

Начиная с 1999 года, в Республике Саха (Якутия) стало доброй традицией в первое воскресенье апреля отмечать День отца. Эта дата признаёт первостепенную роль отца в жизнеобеспечении семьи, огромную социальную ответственность отцов, их незаменимую роль в воспитании детей, в становлении нашего подрастающего поколения.

День отца в Якутии учрежден указом первого президента республики М.Е. НИКОЛАЕВА. Вслед за нашей республикой День отца начали отмечать в других регионах РФ. С 2002 года этот праздник учрежден в Череповце, с 2003 — в Новосибирске, с 2006 — в Волгоградской, Липецкой, Курской и Ульяновской областях, с 2008 — в Липецкой области, с 2009 — в Архангельской области. В общей сложности День отца сегодня отмечается в 28 регионах.

19 июня 2018 года глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара ПЛЕТНЕВА предложила учредить в России праздник День отца. 31 мая на встрече с президентом Владимиром ПУТИНЫМ омбудсмен Анна КУЗНЕЦОВА рассказала о деятельности Совета отцов и рассказала о праздновании Дня отца в регионах России. В июле 2021 года Минтруд России вынес на общественное обсуждение предложение отмечать День отца. 4 октября 2021 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому День отца будет отмечаться в России каждое третье воскресенье октября.

Наша республика в этом плане была первой. Сегодня в каждом районе Якутии есть Советы отцов, роль которых в воспитании подрастающего поколения огромна.

Дорогие друзья, уважаемые отцы, представители сильной половины нашей республики! От всей души, тепло и искренне поздравляю вас с Днем отца в Республике Саха (Якутия)!

Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой жизненной энергии, счастья и любви близких, благополучия и процветания, успехов во всех ваших добрых делах, больших побед и великих достижений!

Всегда оставайтесь для своих сыновей и дочерей самым лучшим примером мужества и патриотизма, достоинства и чести, трудолюбия и профессионализма. Желаю, чтобы в каждом доме всегда были мир и согласие, любовь и взаимопонимание, чтобы ваши семьи всегда поддерживали и вдохновляли вас на новые достижения!

Пусть самой большой наградой для каждого из отцов станут наши счастливые семьи, любящие супруги, добрые и умные дети, заботливые внуки, их успехи и победы!

С праздником, уважаемые отцы!