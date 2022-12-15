Александр Кошуков: Нерюнгринская ЦРБ получит оборудование на 105 млн

Александр КОШУКОВ: «В 2023 году Нерюнгринская ЦРБ получит современное оборудование на 105 млн рублей»

Депутаты Государственного Собрания (Ил Тумэн) от Нерюнгринского района добились дополнительного финансирования в новом бюджете республики в размере 105 млн рублей для приобретения специализированного медицинского оборудования Нерюнгринской центральной районной больницы. Это большая и долгожданная победа наших народных избранников!

Итоги кропотливой, настойчивой и успешно проведенной работы комментирует народный депутат Якутии, член постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) по здравоохранению, социальной защите, труду и занятости Александр КОШУКОВ:



«В начале ноября 2022 года в Нерюнгри состоялось выездное заседание постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) по здравоохранению, социальной защите, труду и занятости. По его итогам мы внесли поправки в бюджет, касающиеся развития здравоохранения Нерюнгринского района, на заседание согласительной комиссии постоянного комитета Ил Тумэна по бюджету, финансам, налоговой и ценовой политике. После того, как мы обосновали необходимость внесения этих средств в реализацию Государственной программы «Развитие здравоохранения в «Развитие здравоохранения Республики Саха (Якутия)», дополнительное финансирование для приобретения специализированного медицинского оборудования Нерюнгринской ЦРБ было внесено в закон о бюджете на будущий год.

О чем конкретно идет речь в краткосрочной перспективе? На эти средства в ближайшее время в Нерюнгринскую ЦРБ будет приобретено медицинское оборудование, необходимое для реализации национальных проектов и обслуживания населения Нерюнгринского района.

Первое: аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой на сумму 36,5 млн рублей для отделения лучевой диагностики. Второе: компьютерный томограф рентгеновский спиральный с многорядным детектором (многосрезовый), 16 и более срезов на сумму 47,1 млн рублей для отделения лучевой диагностики. Третье: эндоскопическая консоль или стойка с оборудованием и принадлежностями для эндовидеохирургии (лапароскопии и гистероскопии) и набором инструментов на сумму 9,8 млн рублей для гинекологического отделения. Четвертое: аппаратные комплексы для жидкостной цитологии для лабораторий на сумму 11,5 млн рублей для клинико-диагностической лаборатории кожно-венерологического диспансера.

Думаю, что о назначении и необходимости этого оборудования в ближайшее время более подробно и компетентно расскажут руководители и специалисты Нерюнгринской ЦРБ.

Напомню, по поручению главы Якутии А.С. Николаева по вопросам развития здравоохранения Нерюнгринского района была разработана «Дорожная карта», согласно которой определены приоритетные объекты на проведение капитальных ремонтов и переоснащению их медицинским оборудованием. В перечень вошли детская поликлиника, кожно-венерологический диспансер, женская консультация, три блока лечебного корпуса, поликлиника для взрослых, станция скорой помощи, инфекционное отделение, пищеблок, акушерское отделение, психоневрологический диспансер. По инициативе Главы Якутии сейчас прорабатывается вопрос о выделении бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2023-2025 годы на софинансирование реконструкции и капитального ремонта семи объектов здравоохранения в Нерюнгринском районе на сумму 2,2 млрд рублей».

Помимо оснащения Нерюнгринской ЦРБ специализированным оборудованием, депутаты Ил Тумэн рассмотрели другие вопросы. В частности, они предусмотрели дополнительное финансирование 3,0 млн рублей на организацию обеспечения бесплатными лекарственными препаратами и медицинскими изделиями отдельных категорий граждан. По Государственной программе «Развитие здравоохранения Республики Саха (Якутия)» предусмотрено дополнительное финансирование 1,4 млн рублей на оказание санитарно-авиационной медицинской помощи.