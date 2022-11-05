Сегодня мы отмечаем день рождения Нерюнгри. Который по счету? Возраст любого населенного пункта в историографии принято считать, начиная с первого упоминания в официальных документах.



Например, датой возникновения Москвы считается 4 апреля 1147 года – первое упоминание в Ипатьевской летописи. 25 сентября 1632 года сибирский казак Петр Бекетов заложил Якутский острог, в котором поселились первые 300 казаков. При этом отсчёт возраста Якутска идёт с момента основания башни, а не с момента признания Якутска городом! И это правильно.



Работая в Национальном архиве республики, народный депутат Якутии Александр Кошуков, разыскал подлинные исторические документы, относящиеся к основанию нашего города и района. Из них однозначно следует, что населенный пункт с названием Нирунгра был основан летом 1952 года, а наш Нерюнгринский район ведет свою реальную историю с начала 20-годов ХХ века.

Тимптонский улус (сейчас – Нерюнгринский район) был образован 28 декабря 1926 года в составе Якутской АССР. Центром улуса была назначена станция Якут. В декабре 1927 года райцентр перенесен в поселок Нагорный.



Таким образом, в этом году Нерюнгри исполнилось ровно 70 лет, Нерюнгринскому району – почти сто лет, и мы от всей души поздравляем всех наших земляков с этими датами!

Как сообщил народный депутат Якутии Александр Кошуков, он будет добиваться в Государственном Собрании (Ил Тумэн) официального признания исторических дат основания города и района.

Народный депутат представил общественности не только любопытные, но и абсолютно убедительные факты истории нашего родного края, которые мы сегодня с удовольствием предлагаем нашим читателям:

«Фактическая летопись Нерюнгринского района, хотя тогда он так еще не назывался, идет с 20-х годов ХХ века. Процесс районирования в Якутии начался в 1925 году. Тимптонский улус, занимавший всю территорию нашего Нерюнгринского района был образован 28 декабря 1926 года в составе Якутской АССР. 29 декабря 1926 года состоялся первый съезд туземцев Тимптонского района, на котором впервые местное население было ознакомлено с целями и задачами Советской власти. С 17 февраля по 4 марта 1929 года шестой Всеякутский съезд Советов принял постановление «Об экономическом и административном районировании ЯАССР». 5 мая 1930 года Тимптонский улус был преобразован в Тимптонский район.



В фонде Тимптонского райисполкома сохранились ежегодные отчеты о работе РИКа. Они отражают качественные изменения, происходившие в советский период на территории района – строительство школ, больниц, борьбу с неграмотностью населения и другие. Районным центром в 1926 — 1927 годах была станция Якут, в 1927 — 1941 — Нагорный, в 1941-1963 годах — Чульман

Основной экономики Тимптонского района с самого начала его истории была добыча угля. В поселке Пионерка уголь добывали с 1932 года. Сначала это были небольшие объемы, но после открытий более крупных залежей угля, в 1953 году Якокутская ТЭЦ была переведена на уголь. На базе Чульмаканского месторождения вырос Угольный — поселок шахтеров, население которого составляло 500 человек. Там была построена Чульманская шахта.



Добыча угля вокруг Чульмана обеспечивала электростанции поселков Чульман, Нагорный и Ларинское. В бассейне реки Иенгра разрабатывались месторождения корунда. Эвенки активно помогали промышленникам при грузоперевозках, заготовке сена, поставке продуктов питания и услугах каюров-проводников.



По состоянию на 1 января 1940 года население Тимптонского района составляло 7 153 человека. Район включал восемь сельсоветов — Алгаминский, Беллетский, Дельметский, Золотинский, Кабактанский, Нагорнинский, Неричинский и Чульманский, а также рабочий посёлок Кабактан. При этом в поселке Нагорный проживало 2363 человека, в рабочем поселке Кабактан – 2 124 человека, в остальных поселках и селах – 2 665 человек.



За годы войны из района было призвано 1 840 человек. Больше половины из них не вернулись домой с фронта.



Сколько точно солдат было призвано из Тимптонского района в 1941 году, точно пока установить не удалось. Время было военное, и многие документы не сохранились. Из Чульмана в 1941 году на фронт ушли 93 сотрудника дорожной отрасли. Стали защитниками родины также 150 водителей «АЯМтранса», они уехали на фронт прямо за баранкой своих автомобилей. Вторая массовая мобилизация проходила в 1942 году.



Численность населения Тимптонского района по состоянию на 1 января 1944 года составила 3 136 человек. За военные годы численность населения района сократилась более, чем в два раза! По отдельным поселковым советам: Нагорный — 747 человек, Чульманский — 1 069 человек, Кабактинский — 262 человека, Золотинский (нынешняя Иенгра) — 226 человек, Неричинский — 532 человека, Дельметский — 222 человека, Алгаминский — 78 человек.



По данным 1945 года, район включал четыре сельсовета (Алгаминский, Дельметский, Золотинский и Неричинский) и три рабочих посёлка (Кабактан, Нагорный и Чульман)

Населенный пункт с названием Нирунгра (по названию реки) впервые упоминается в документах Читинской геолого-разведочной экспедиции в 1952 году. Ровно за год до этого, летом 1951 года произошли первые открытия угольных месторождений Южной Якутии. С учетом этих выдающихся открытий, 4 марта 1952 года Совет Министров СССР принял постановление «О подготовке к промышленному освоению Алдано-Чульманской группы железорудных и угольных месторождений ЯАССР». На этом документе стоит личная подпись И.В. Сталина. Летом 1952 года в устье реки Нирунгра при впадении ее в реку Чульман появились первые палатки, ставшие основой будущего города.



Первый этап строительства Нерюнгри проходил с 1952 по 1962 год. В эти годы ЮЯКЭ, центром которой был Чульман, проводила детальную разведку Нерюнгринского месторождения.

В 1955 году в будущем Нерюнгри жила почти тысяча человек – в основном, геологи Нерюнгринской геолого-разведочной партии, которые проводили разведку, картирование, бурение скважин и другие работы Здесь было четыре улицы — Чульманская, Профсоюзная, Спортивная и Набережная.



В 1962 году начался второй этап строительства Нерюнгри. Эксплуатационники и строители шахты «Чульманская» начали подготовительные работы по освоению Нерюнгринского угольного месторождения, точные запасы которого еще не были известны. 15 января 1963 года начала работу Чульманская ГРЭС. 3 сентября 1963 года из Угольного в поселок Нерунгра отправилась колонна из девяти бульдозеров и бригада рабочих, ставших основателями нового участка в будущем городе Нерюнгри.



Поселок Нерюнгра на карте Якутии официально появился 24 февраля 1972 года, когда был подписан соответствующий Указ Президиума Верховного Совета ЯАССР. В это время в Нерюнгру стали массово переселяться жители бывшего поселка Угольный вместе с детским садом, столовой, магазином, амбулаторией.

Геологи Нерюнгри открывали новые запасы угля. В декабре 1973 года из Москвы в ЮЯКЭ, в Чульман, пришла ставшая исторической телеграмма: «Оценка высокая. Утвержденные запасы — 473 миллиона тонн. Поздравляю. Каримова».

8 июля 1974 года было подписано постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О строительстве Байкало-Амурской железнодорожной магистрали». 29 апреля 1975 года было подписано постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР №352 «О строительстве Южно-Якутского угольного комплекса».

6 ноября 1975 года поселку, существовавшему с лета 1952 года, Указом Верховного Совета РСФСР был присвоен статус города республиканского подчинения. Началось строительство железной дороги, угольного разреза и объектов Южно-Якутского территориально-производственного комплекса. Резко выросли объемы строительства жилья.

Уважаемые нерюнгринцы, дорогие земляки, друзья!

Прекрасно, что рядом с нами и сегодня остаются живые свидетели тех выдающихся свершений. День рождения города – дань нашей благодарности и уважения героическому поколению первостроителей, энтузиастов, комсомольцев!

Ваш великий трудовой подвиг имеет ощутимый, реальный и осязаемый результат – город-красавец посреди тайги, трудовые рабочие поселки, крупнейшие объекты промышленности, транспорта и энергетики, социальной инфраструктуры.

Уважаемые жители Нерюнгринского района! Поздравляю вас с праздником! Желаю крепкого здоровья, бодрости духа, счастливой жизни в родном городе, мира и благополучия каждой семье, оптимизма, радости и процветания!

Мы всегда будем любить свой район и город, изучать и уважать нашу великую историю, помнить обо всех поколениях нерюнгринцев, которые делают всё для становления, развития и процветания нашей родной земли.

Александр КОШУКОВ, народный депутат Республики Саха (Якутия)