Итоги Совета представительных органов муниципальных образований.

Александр Кошуков: «Наступающий год будет непростым, но вместе мы справимся!»

Народный депутат Якутии от Нерюнгринского района Александр Кошуков принял участие в заседании Совета представительных органов муниципальных образований при Государственном Собрании (Ил Тумэн). Заседание Совета прошло в Якутске под председательством руководителя постоянного комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Владимира Прокопьева.



Участники заседания обсудили итоги работы органов представительной власти в уходящем году, а также актуальные вопросы развития представительных органов муниципальных образований на ближайшую и долгосрочную перспективу.

Александр Кошуков прокомментировал итоги заседания:

«Подведенные нами итоги года говорят об успешной работе представительных органов власти в 2022 году. Как отметил председатель Ил Тумэна Алексей Еремеев, парламент республики за год принял 148 законов и 413 нормативно-правовых актов. Депутаты Якутии приняли самое активное участие в разработке принятого 23 декабря Советом Федерации, очень важного для всех нас, постановления «О государственной поддержке социально-экономического развития РС(Я)».

В ходе Совета представительных органов мы обсудили значение эффективной работы представительных органов власти в плане поддержки СВО. В частности, речь идет о выделении из муниципальных бюджетов средств на поддержку участников операции и их семей. Эта помощь очень важна, она хорошо ощущается на местах. Обсудили вопрос патриотического воспитания молодёжи. Заместитель председателя Общественной Палаты республики Наталья Кашперская выступила с предложением присваивать школьным и студенческим отрядам имена героев.





Также мы наметили планы на 2023 год. Наступающий год будет непростым. Предстоят выборы главы республики, депутатов Государственного Собрания (Ил Тумэн), выборы депутатов представительных органов муниципальных образований. Работы много, но предстоящий Год Труда должен объединить всех нас в решении больших и важных задач», — уверен народный депутат Якутии Александр Андреевич Кошуков.