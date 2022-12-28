Александр Кошуков: Наша республика обретает новые перспективы развития

Якутия получит рекордную поддержку от Совета Федерации!

23 декабря в ходе 536-го итогового заседания осенней сессии Совет Федерации принял постановление «О государственной поддержке социально-экономического развития Республики Саха (Якутия)». Этот важнейший для нашей республики документ готовился более года. Заключительными и решающими шагами в его подготовке стали два заседания комитетов Совета Федерации, состоявшиеся 13 и 14 декабря текущего года.



В обоих заседаниях комитетов принимал участие народный депутат Якутии от Нерюнгринского района Александр Кошуков — заместитель председателя постоянного комитета Ил Тумэна по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике, и член постоянного комитета по здравоохранению, социальной защите, труду и занятости.



Александр Кошуков по нашей просьбе прокомментировал состоявшееся событие:

«Делегацию нашей республики возглавил глава Якутии Айсен Сергеевич Николаев. Итоговое постановление является результатом эффективной совместной работы Совета Федерации и органов власти Республики Саха (Якутия)». Для нашей республики постановление стало одним из важнейших документов последнего времени.

Сдвинулся с «мертвой точки» вопрос строительства Ленского моста. Совет Федерации рекомендовал правительству РФ финансировать его в размере не менее половины общего объема инвестиций за счет средств федерального бюджета, а также увеличить лимиты инфраструктурных бюджетных кредитов Якутии на 2024-2025 годы.



В Постановление СФ включен вопрос о включении в федеральную адресную инвестиционную программу строительства республиканской клинической инфекционной больницы на 245 коек в Якутске. Лечиться в ней смогут жители всей республики.

Принят комплексный план модернизации и расширения транспортной инфраструктуры до 2024 года: реконструкция взлетно-посадочных полос, строительство инфраструктуры аэропортных комплексов, обеспечение доступности для населения и расширению маршрутной сети местных воздушных перевозок в Якутии.



Благодаря огромной работе руководства республики во главе с Айсеном Сергеевичем Николаевым, в федеральную адресную инвестиционную программу удалось включить строительство десятков социальных объектов в республике — учебно-лабораторных корпусов, десятков школ, объектов энергетики, учреждений здравоохранения, многофункциональных спортивных залов, льготных аэронавигационных и аэропортовых сборов и тарифов за обслуживание, корпусов студенческих общежитий волоконно-оптических линий связи, и многое другое.

Очевидно, что реализация постановления Совета Федерации станет одним из основных направлений работы органов муниципальной и государственной власти и всех жителей нашей республики в наступающем новом году – Году труда», — уверен народный депутат Якутии Александр Кошуков.