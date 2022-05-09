Александр Кошуков: На фронт из Тимптонского района ушло 1840 человек

Около четырех тысяч человек вышли на улицы поселка Чульман 9 мая, чтобы дружно, всем поселком, отпраздновать День Победы.



В 9 часов утра состоялось торжественное возложение цветов к памятникам воинам. Первое поздравление состоялось под окнами дома единственного сегодня в Нерюнгринском районе ветерана Великой Отечественной войны — Валерия Михайловича Спиридонова. Он призывался на фронт из Чульмана, и после войны с Победой вернулся в родной поселок.



В 11 часов утра восемнадцать колонн трудовых коллективов Чульмана прошли в яркой праздничной демонстрации по главной улице поселка. Вслед за ними прошел «Бессмертный полк».



На торжественном митинге выступили глава поселка Чульман Сталик Дерягин, депутат Государственного Собрания (Ил Тумэн) Александр Кошуков, председатель Чульманского поселкового совета Алексей Ницерин, председатель Совета ветеранов Чульмана Татьяна Бухольцева.



«9 мая 1945 года – это священная дата для всех граждан нашей страны. Свой значительный вклад в Победу в Великой Отечественной войне внесли жители Тимтонского района, как в то время назывался наш Нерюнгринский район.



В начале 1941 года население Тимптонского района составляло 7150 человек. В первые дни войны из поселка Чульман на фронт ушла большая автоколонна машин ГАЗ-АА – легендарных автомобилей «полуторка». За годы войны из района было призвано 1840 человек. Больше половины из них не вернулись домой с полей сражений. Уже в 1943 году в нашем районе осталось только 3130 человек. Численность жителей из-за войны сократилась более, чем в два раза.



Но Тимптонский район вместе со всей страной приближал Великую Победу. Девиз «Всё для фронта – всё для Победы» стал главной целью жизни для каждого человека – как на фронте, так и в тылу. В 1943 году женщины — работницы прииска «Нагорный» выполнили план добычи золота на 107 процентов. Большие трудовые достижения во имя Победы совершали в годы Великой Отечественной войны многие тимптонцы.



За значительный вклад в Великую Победу президент РФ В.В. Путин в 2021 году присвоил почетное звание «Город трудовой доблести» городу Алдан. В этом почетном звании также есть большая заслуга наших жителей, потому что в годы войны Тимптонский район входил в состав Алданского района.



Дорогие жители Чульмана! В этот великий и радостный день разрешите пожелать вам мирного неба над головой, уверенности в завтрашнем дне, крепкого здоровья и благополучия!», — сказал народный депутат Якутии Александр Кошуков.



После торжественного митинга на площади проведения праздника начала работу полевая кухня, прозвучал концерт «На привале». В 15 часов начался концерт «Едины Победой».



С наступлением темноты народные гуляния перешли в молодёжную акцию «Свеча памяти», а завершил большой и яркий день праздничный фейерверк в ночном небе Чульмана.