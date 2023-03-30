Александр Кошуков: Мы благодарны первостроителям Нерюнгри за их трудовой подвиг!

Совет первостроителей города Нерюнгри и Нерюнгринского района – активно работающая общественная организация, объединяющая ветеранов строительства Южно-Якутского территориально-промышленного комплекса, промышленных и гражданских объектов Нерюнгринского района. Секретарь совета первостроителей — Анна Ивановна Киселева. Объединение представляет социальные интересы ветеранов строительства, в том числе по организации досуга, в дни праздников рекомендует кандидатов к награждениям, решает социально-значимые вопросы первостроителей.

В этих добрых делах организации первостроителей помогают добрые люди, замечательные помощники и неравнодушные люди. В минувшее воскресенье в ресторане «Астория» города Нерюнгри состоялась встреча первостроителей.

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Организаторами праздничного вечера стали народный депутат Якутии Александр Андреевич Кошуков и директор ресторана «Астория» Дмитрий Георгиевич Бузин.

«Дорогие друзья, мы пришли сюда, чтобы сказать друг другу: здравствуйте! Пришли поздравить с праздниками и наших замечательных мужчин, и наших прекрасных женщин. Посмотреть друг другу в глаза, и сказать друг другу: мы здесь, мы живы! Это праздник для тех, кто давно не видел друг друга, кто-то сегодня, может быть, впервые познакомится, расскажет, когда он приехал строить Нерюнгри, где работал, кого помнит из своих товарищей по стройке», – сказала, открывая праздничный вечер, ведущая Татьяна Кириллова.

Первое слово было предоставлено слово депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Александру Кошукову.

«Уважаемые первостроители! От имени Государственного Собрания (Ил Тумэн) и от себя лично разрешите поздравить вас с наступившими праздниками! Разрешите выразить вам глубокую искреннюю благодарность за ваш великий труд, за ваш трудовой подвиг. В тяжелейших условиях, начиная с палаток, вы построили город Нерюнгри, поселки Беркакит, Серебряный Бор, Золотинка, малый БАМ, все объекты Южно-Якутского территориально-промышленного комплекса. Благодаря вам, сегодня мы живем здесь в таких прекрасных условиях, благодаря вашему труду, продолжает развиваться весь Нерюнгринский район.

Мой дед Шаврин Николай Григорьевич родился в 1927 году. В 17 лет он ушел в армию, где отслужил шесть лет – срок тогдашней службы по призыву. После армии, в 1951 году, дед поступил в Хабаровский техникум, факультет открытых горных работ (ОГР), где встретил свою будущую супругу, мою бабушку Веру Александровну. В 1953 году они поженились. Молодые супруги начинали работать на Евкандинском прииске треста «Дужугджурзолота», Николай Григорьевич – горным мастером, а Вера Александровна – пробным мастером. В декабре 1955 года они переехали работать в поселок Кангалассы, и с тех пор вся их жизнь была связана только с этим поселком.

Николай Григорьевич был назначен горным мастером Кангаласской шахты, где работал до 1962 года. После закрытия шахты был назначен начальником горного участка открытой горной разработки. Кангаласский угольный разрез давал до 500 тысяч тонн угля в год.

Вера Александровна работала мастером погрузки на шахте, затем была переведена горным мастером на карьер и с 1958 года была назначена инженером по технике безопасности и на этой должности проработала 28 лет.

Мои родители – Галина Николаева и Андрей Константинович – в 1978 году в числе первых приехали на строительство города Нерюнгри. Папа работал начальником строительного управления, мама — заместителем главного инженера «Якутуглестроя». Галина Николаевна Кошукова стала почетным строителем России, кавалером Почетного знака президента Якутии и Гранта президента Якутии за вклад в экономическое развитие республики. Строительству города Нерюнгри мои родители отдали всю свою жизнь, и поэтому мне особенно близок и хорошо понятен тот трудовой подвиг, который совершили наши первостроители.

Дорогие друзья, уважаемые участники строительства Нерюнгри и Южно-Якутского территориально-промышленного комплекса! От всей души разрешите пожелать вам крепкого здоровья и счастья, семейного благополучия и долгих лет жизни. Желаю, чтобы ваша неиссякаемая жизненная энергия служила вам долгие годы, чтобы рядом с вами были близкие люди, которые всегда окружали бы вас своим вниманием и заботой», — сказал народный депутат Якутии Александр Кошуков.

Для героев праздника была подготовлена замечательная концертная программа. Перед ветеранами-первостроителями выступили средний хор детской музыкальной хоровой школы «Соловушка» (руководитель Ольга Сизых), дуэт Дмитрий Пузиков и Ольга Сизых, популярная исполнительница народных песен Наталья Корж, поэт Наталья Александрова и другие прекрасные исполнители.

Сами герои праздника тоже много пели, весело общались, вспоминая славные годы строительства нового города. Многие рассказали, как и откуда приехали в Нерюнгри, как строили разные объекты, что из тех трудных, но прекрасных лет осталось в памяти на всю жизнь. Они с удовольствием участвовали в различных конкурсах, викторинах, играх, которые приготовили им организаторы.

Вечер получился теплым, очень душевным и оставил самые лучшие впечатления у его участников. Они почувствовали, что о них помнят в родном городе, отдают простым людям труда дань глубокого уважения. Первостроители Нерюнгри и ЮЯТПК от всей души поблагодарили организаторов и высказали главное пожелание – встречаться нашим замечательным ветеранам надо чаще!

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