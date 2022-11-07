Александр Кошуков: «Как отмечали в Нерюнгринском районе день 7 ноября»

7 ноября исполнилось 105 лет со дня Великой Октябрьской социалистической революции. Этот день всегда был самым большим праздником, причем одновременно государственным и семейным. В крупнейших городах Советского Союза проводились военные парады и праздничные демонстрации. С началом «телевизионной» эпохи парады на Красной площади смотрела вся страна. Вечером в крупнейших городах звучали залпы праздничных салютов.



Демонстрации были массовыми и очень искренними. Разумеется, Нерюнгринский район не был исключением. Люди моего поколения и старше хорошо помнят светлую и радостную атмосферу подготовки к празднику и сам этот день. В начале ноября в Нерюнгри уже достаточно холодно, но мороз и ветер никогда не пугали наших мужественных первостроителей, спешивших встретиться с коллегами, друзьями, земляками в неформальной и весёлой обстановке большого общенародного праздника.

Накануне каждой годовщины Октября каждый производственный коллектив, в том числе в Нерюнгринском районе, старался порадовать Родину и своих земляков трудовыми успехами. Как правило, к 7 ноября каждого года подводились итоги социалистического соревнования. Трудовые коллективы награждались переходящим знаменем победителей в соцсоревновании. Красные знамена победителям социалистического соревнования стали настоящими «живыми свидетелями» той эпохи. Сегодня десятки таких красных знамен хранятся в нашем музее «Мир времени». Именно эти знамена выносили на праздничные демонстрации, и они гордо двигались вместе с людьми по улицам Нерюнгри. В Нерюнгри такими коллективами были, например, специализированное строительное управления № 11 треста «Гражданстрой». Несколько лет подряд СУ-11 награждалось переходящим Красным знаменем ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ с занесением на Всесоюзную доску Почета. Ежегодно в числе победителей или призеров отраслевого, республиканского и городского социалистического соревнования бывал коллектив СУ-17 этого же треста, которому по итогам 1982 года было присвоено имя 60-летия СССР. И многие другие.



«День 7 ноября – красный день календаря» — был одновременно и государственным, и семейным праздником с неповторимой, уникальной атмосферой. На праздничную демонстрацию приходили всей семьей — с супругами, с родителями, с детьми, всегда радостными и в хорошем настроении. На всех улицах, домах реяли красные знамёна, в руках детей и взрослых трепетали красные флажки, а главным украшением на куртках и плащах был алый бант. Взлетали разноцветные шары, звучала музыка и, главное, несмотря на холод, у всех было отличное настроение.

Во многих семьях нерюнгринцев сохранились старые фотографии с демонстраций в Нерюнгри и во всех поселках нашего района. Сегодня очень интересно пересматривать эти фотографии. Конечно, есть такие снимки и в нашей семье. На них мои бабушки и дедушки, мама и папа, младший брат. Мы всегда очень активно и с огромным желанием участвовали в ноябрьских праздничных демонстрациях, когда они проводились. Добрая память об этих ярких событиях сохранилась до сих пор. Теплая и светлая атмосфера их незабываема!



Думаю, что отмечаемый 6 ноября день рождения города Нерюнгри так хорошо прижился у нерюнгринцев, во многом благодаря счастливому соседству с годовщиной Октябрьской революции. Всегда очень приятно было получать от страны и от республики трудовые награды, красные знамена победителей накануне большого и всенародного праздника. День рождения города Нерюнгри плавно перетекал в годовщину революции, в праздник рождения всей большой советской страны.



День 7 ноября в семьях также проходил очень интересно. С утра дружно шли на праздничную демонстрацию. Это была прекрасная и яркая прогулка, объединяющая людей разных профессий и национальностей. Замерзшие, но счастливые, возвращались домой, прямо к праздничному обеду. За столом с родными, друзьями и с соседями смотрели по телевизору военный парад на Красной площади. Обсуждали личные дела, трудовые достижения, семейные успехи. Это был праздник для всех нас – от мала до велика.



После 1991 года день 7 ноября перестал быть выходным, но день в календаре, конечно, остался. Теперь 7 ноября в официальном календаре называется «Памятная дата — День Октябрьской революции 1917 года».

В этот день отмечается День воинской славы России, который приурочен к годовщине исторического парада в ноябре 1941 года. 7 ноября 1941 года на Красной площади в Москве состоялся военный парад в ознаменование 24-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. Именно в те дни гитлеровцы были сначала остановлены, а потом и окончательно разгромлены под Москвой.

Уважаемые нерюнгринцы, дорогие земляки, друзья!

Разрешите от всей души поздравить вас со 105-й годовщиной со дня Великой Октябрьской социалистической революции и с Днем воинской славы России – 81-й годовщиной исторического парада в Москве 7 ноября 1941 года.

Желаю каждому из вас крепкого здоровья и большого счастья, каждой семье – мира и согласия, любви и благополучия, каждому трудовому коллективу – успехов и процветания!