Александр Кошуков: Год Труда еще больше сплотит якутян в решении больших задач!

Важнейшая задача сейчас — поддержка семей военнослужащих, забота об их благополучии и спокойствии. Такие семьи уже получили единовременную помощь от республики в размере 200 тысяч рублей, для них установлены меры социальной поддержки от республики в дополнение к федеральным. Со всеми семьями есть постоянная связь. Ощущение этой поддержки очень важно для наших ребят и их семей.

Другой основной посыл этого важнейшего для нашей республики: в непростых геополитических условиях экономика Якутии сохраняет стабильность и устойчивость. Четвёртый год подряд обновляются исторические максимумы добычи угля, нефти, газа и золота. Республика набрала впечатляющие темпы экономического роста, который позволяет получать дополнительные бюджетные доходы. Это позволяет сегодня успешно решать многие социальные вопросы.

Промышленный рост требует новых источников генерации электроэнергии и новых транспортных возможностей, справедливо отметил глава Якутии. Пришло время создавать современные транспортный и энергетический каркасы Якутии. По поручению Президента РФ к 2030 году должно быть обеспечено круглогодичное бесперебойное сообщение по федеральным автодорогам «Лена», «Вилюй» и «Колыма», и ключевым для республики проектом остается Ленский мост.

Третий важнейший момент Послания главы Якутии – уважение и преклонение перед Человеком Труда. 2023 год объявлен Годом Труда в нашей республике. Глава Якутии учредил 50 ежегодных премий по 300 тысяч рублей лучшим труженикам, подведение итогов будет к 1 мая. Учреждается Премия Главы Республики Саха (Якутия) в размере 100 тысяч рублей 36 педагогам-наставникам. Причем выбирать их будут сами жители муниципальных районов и городов в знак признания их заслуг перед обществом. Правительство Якутии уже в первом квартале 2023 года примет решение по индексации заработной платы «неуказных» категорий работников на уровень не меньше роста МРОТ. Будет предусмотрено дополнительное финансирование для выравнивания зарплаты отдельных категорий квалифицированных работников бюджетной сферы. Назначение целевого капитала «Дети столетия» в Якутии продлевается еще на пять лет! К знаку «Высшая благодарность матери» будет определено единовременное денежное вознаграждение в размере 100 тысяч рублей. Звание «Ветеран труда» будет присваиваться всем женщинам, награжденным государственными наградами «Мать героиня», «Материнская слава» I, II, III степени. Матерям, родившим четырех и более детей и проживающим в арктических районах республики, трудовой стаж для получения звания «Ветеран труда» будет сокращен с 20 до 10 лет. Это очень важные решения главы республики, поднимающие уровень социальной защиты якутян на качественно новый уровень.

Как депутат от Нерюнгринского района не могу не отметить, что в своем Послании Глава республики огромное внимание уделил развитию Южной Якутии. Крупнейшие угольные проекты компании «Колмар» создали 5,8 тысяч новых рабочих мест и вдохнули новую жизнь в город Нерюнгри. Компания «Эльгауголь» сегодня строит Тихоокеанскую железную дорогу к Охотскому морю. Начата разработка Сиваглинского железнорудного месторождения. Нерюнгринская ГРЭС будет расширена на 430 МВт. Впервые из средств Фонда национального благосостояния привлечено 3 млрд рублей на модернизацию объектов коммунального хозяйства республики, в том числе на объекты водоснабжения и водоотведения города Нерюнгри. Продолжится реконструкция объектов здравоохранения в Нерюнгри. В 2023 году будут реконструированы три здания Нерюнгринской ЦРБ — женская консультация, блок «Б» больничного комплекса, кожно-венерологический диспансер. Реконструкция этих объектов существенно повлияет на качество медицины в нашем районе. В Чульмане по программе «Газпром – детям» в этом году уже введен физкультурно-оздоровительный комплекс с катком. В ближайшее время начнется строительство здания школы № 9 в Чульмане. С 2023 года начинается газификация Чульмана и Иенгры по совместному проекту с «Газпромом». Разработанный и принятый мастер -план города Нерюнгри будет участвовать в конкурсах на федеральное финансирование. Это отличные перспективы для всей Южной Якутии, и для нас очень важно и ценно, что Айсен Николаев обозначил чёткие направления для дальнейшего развития нашего региона.

Впереди у всех нас – большая работа, в которой вдохновляет ясность задач, поставленных главой Якутии. Послание Государственному Собранию (Ил Тумэн) вызывает у меня как чувство оптимизма, так и гордость за Якутию, за успехи нашей республики за её жителей, за людей труда, добивающихся больших успехов. Абсолютно согласен с главой Якутии в том, что труд во имя создания и процветания родной Якутии ещё больше сплотит якутян! Мы должны быть вместе, потому что такие большие цели достигаются только общими усилиями.



